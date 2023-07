Soldes exceptionnelles : 21% de réduction sur l'iPhone 14 Pro, le dernier bijou d'Apple, chez ce marchand français ! Faites vite, l'offre est limitée.

21% de réduction sur l'iPhone 14 Pro, un vrai bon plan pour les fans de la marque à la pomme ! Pour les soldes, ce marchand français casse le prix de l'iPhone 14 Pro et vous permet de vous l'offrir pour un prix bien plus attractif, profitez-en vite !

L'iPhone 14 Pro est le dernier smartphone haut de gamme d'Apple. Sorti en fin d'année 2022, il est le plus puissant de la marque à égalité avec l'iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 14 Pro arbore les dernières innovations d'Apple : la Dynamic Island et la puce A16 Bionic, innovations que seulement les versions Pro possèdent. Ce smartphone Apple est très complet et possède d'excellentes performances, son écran est d'une superbe qualité, il est très lumineux et fluide. Ses capteurs photos sont également bien plus aboutis que les autres iPhones grâce à ses 3 capteurs 12 Mpx et surtout son capteur grand angle de 48 Mpx. C'est aussi un smartphone qui est très endurant, Apple annonce 29h d'autonomie en lecture vidéo ! Sorti au prix de 1329€, l'iPhone 14 Pro est aujourd'hui à 1039€ chez TmsFrance, un marchand français de la plateforme Rakuten.

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

Objectif principal : 48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif

Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Batterie : 3200 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro est un véritable concentré de technologie. Sa puce A16 est la plus puissante jamais conçu par Apple et lui permet d'être le smartphone d'Apple le plus puissant du moment. L'iPhone 14 est un téléphone très fluide grâce à son écran et sa bonne puissance, il est idéal pour les plus gamers d'entre vous. Ses bonnes performances en photographie sont appréciables, il se situe dans les meilleurs photophones du marché. Apple a également réalisé un travail formidable sur l'optimisation de la batterie de l'iPhone 14 Pro puisqu'il peut durer jusqu'à 29h en lecture vidéo.

