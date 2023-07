Galaxy Z Fip 5 et Galaxy Fold 5 : point des dernières rumeurs sur les deux nouveaux smartphones pliants de Samsung

A l’occasion du Samsung Unpacked qui se tiendra ce 26 juillet, Samsung dévoilera, entre autres gadgets, ses deux nouveaux smartphones pliants : les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 4. Une semaine avant l’événement, les choses sont cependant déjà assez précises quant à ce que nous réserve la marque de Séoul pour ses deux nouveaux joujoux. Entre rumeurs et fuites fiables, voici en résumé à quoi s’attendre.

Galaxy Z Flip 5, une vraie petite révolution en vue

Successeur du Z Flip 4, le Galaxy Z Flip 5 est parti pour beaucoup faire parler de lui. Toutes les rumeurs s’accordent en effet sur les dimensions exceptionnelles de son écran externe. Avec ses 3,4 pouces (contre 1,4 pouces sur le modèle précédent) et une résolution de 720 x 478 pixels, cette dalle offrirait une véritable deuxième surface d’affichage.

Ceci d’autant plus que Samsung aurait fait en sorte d’optimiser l’affichage des applis et de son clavier numérique (le Samsung Keyboard) sur cet écran de façon à permettre une utilisation de l’essentiel des fonctions de l’appareil sans avoir à le déplier : appels, envois de SMS, navigation web, visionnage de vidéos, etc.

Doté d’une nouvelle charnière ultra fine, le Galaxy Z Flip 5 pourrait par ailleurs réussir à se débarrasser du pli sur l’écran principal, une fois ouvert, grâce à une conception « en goutte d’eau ». Ce qui permettrait de profiter pleinement des 6,7 pouces de l’écran principal ; une dalle AMOLED LTPO affichant en Full HD+ (2640 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement ajustable entre 1 et 120 Hz.

Sous ces dalles, le Galaxy Z Flip 5 devrait embarquer une puce Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go ou 512 Go, selon la version. On est donc clairement sur le segment premium !

Côté photo, le nouveau smartphone pliable de Samsung embarquera vraisemblablement à son dos, deux capteurs de 12 mégapixels chacun : un grand-angle et un ultra grand-angle. Pour les selfies, ce sera sans doute une caméra de 10 mégapixels, tout comme sur le Galaxy Z Flip 4.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, Samsung miserait sur une batterie de 3700 mAh compatible avec la charge rapide à 25 W (chargeur non inclus).

Disponible en Noir (Graphite) et en Violet (Lavande), le Galaxy Z Flip 5 devrait être lancé aux prix de 1199 € (pour la version avec 256 Go) et 1339 € (pour les 512 Go).

Galaxy Z Fold 5, la nouvelle star des smartphones pliants ?

Sur son Galaxy Z Fold 5 aussi, Samsung aurait fait des avancées notables. La première concernerait la charnière. Les dernières images qui ont fuité de l’usine du fabricant sud-coréen révèlent en effet une charnière beaucoup mieux intégrée que celle des précédents Galaxy Z Fold. Plus discrète, elle permettrait au téléphone de perdre quelques millimètres d’épaisseur quand il est plié. Résultat : un smartphone pliant, mais également plus léger.

Pour l’affichage, Samsung devrait reprendre la même formule que sur le Galaxy Z Fold 4 avec :

Un écran interne AMOLED LTPO de 7,6 pouces affichant en QHD et rafraîchi de 1 à 120 Hz ;

et rafraîchi de 1 à 120 Hz ; Un écran externe AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2 316 x 1 904 pixels rafraîchi à 48 Hz.

Différentes sources annoncent tout de même, une luminosité plus élevée des deux écrans par rapport à ceux du Z Fold 4, ainsi que l’ajout d’un revêtement de type Gorilla Glass 5 pour protéger efficacement l’écran externe.

Côté performances, le nouveau Z Fold devrait faire parler la poudre avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à 12 Go de RAM et 256, 512, voire 1 To de stockage interne. Quant aux photos, elles sont assurées par un triple capteur arrière de 50+12+10 mégapixels et deux caméras frontales : une de 12 mégapixels et un de 4 mégapixels. En plus de photos nettes et très détaillées, ces caméras seraient capables d’enregistrer des vidéos respectivement jusqu’en 8K à 30 images par secondes et en 4K à 60 images par seconde.

L’ensemble sera vraisemblablement alimenté par une batterie de 4400 mAh compatible avec la charge rapide à 25 W.

Enfin, pour ce qui est du prix du Samsung Galaxy Z Fold 5 il faudra attendre le Samsung Unpacked pour être fixé. Tout porte cependant à croire qu’il sera moins élevé que celui du Galaxy Z Fold 4 à sa sortie.