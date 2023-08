Google Pixel 7: Avant la sortie du Google Pixel 8, son prix s'effondre chez Cdiscount, cet excellent photophone est à seulement 520€ !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. Ce smartphone offre une excellente qualité photo pour un prix très convenable. Il se hisse dans les meilleurs smartphones pour la photo alors qu'il est bien moins cher que la plupart des smartphones de ce classement. Une prouesse rendue possible grâce à ses bons capteurs photos, certes, mais surtout grâce à sa puce Google Tensor 2 qui offre un excellent traitement d'image et des fonctionnalités très intéressantes comme la "gomme magique". Sorti au prix de 649€, le Google Pixel 7 est à 520€ chez Cdiscount aujourd'hui, un excellent prix pour ce smartphone performant !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est un smartphone spécialiste de la photo, mais c'est aussi un smartphone qui offre une belle polyvalence. Son écran OLED de 6,3 pouces est d'un excellente qualité, même si rafraichi à seulement 90hz. Sa puce est puissante et accompagnée de 8Go de RAM ce qui garantie une belle fluidité. Côté autonomie, c'est pas mal non plus ! 72h d'autonomie annoncée en mode ultra-économie d'énergie !

Promo Google Pixel 7: 520€ chez Cdiscount, c'est son prix le plus bas après les soldes !

Le Google Pixel 7 est actuellement à 520€ chez Cdiscount, une vraie opportunité pour vous offrir ce très bon photophone ! Profitez de la livraison gratuite ainsi que du paiement en plusieurs fois grâce à Cdiscount et emparez-vous vite du Google Pixel 7 pour faire vos meilleures photos de l'été !