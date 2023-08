Honor organise un événement pour la présentation européenne du smartphone pliant Magic V2 à Berlin

Le 12 juillet dernier, Honor présentait officiellement son nouveau smartphone pliant, le Magic V2. Il vient concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold4 et prochainement, le Galaxy Z Fold5 mais également le Oppo Find N2 ou le Huawei Mate X3, par exemple. Il arrive également en face du Google Pixel Fold malheureusement indisponible en France. Le Honor Magic V2 est particulièrement fin avec seulement 9,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est totalement fermé et 4,8 mm lorsqu’il est ouvert. Rappelons qu’il s’agit d’un modèle qui s’ouvre comme un livre avec une charnière verticale. Comptez sur un poids de seulement 213 grammes donc moins que les 240 grammes de l’iPhone 14 Pro Max.

Le smartphone pliant Honor Magic V2 est équipé d’un écran externe de 6,43 pouces avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale annoncée de 2500 cd/m². Il y a un écran interne de 7,9 pouces, aussi avec une fréquence de 120Hz et proposant une luminosité de 1600 cd/m².

Quelles performances pour le Honor Magic V2 ?

Le nouveau smartphone pliable Magic V2 de Honor intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To de mémoire interne, sans possibilité d’extension pour cette dernière. En attendant de pouvoir le tester, sur le papier, il promet de très belles performances étant donné que le chipset reste à ce jour le plus puissant pour les mobiles sous Android. Le téléphone est compatible avec la 5G et prend en charge le Wi-Fi 6E. Pour les photos, on peut compter sur l’intégration de deux capteurs de 50 mégapixels et d’un troisième, un téléobjectif de 20 mégapixels stabilisé optiquement.

Le Magic V2 est animé par le système Android 13 avec une surcouche logicielle Magic OS 7.2. Il sera donc officiellement présenté pour les marchés européens le 1er septembre prochain et ce sera l’occasion de voir à quel prix il sera disponible et à quelle date.

Toutes les informations sont disponibles sur une page spéciale publiée par la marque.