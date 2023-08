Honor présenterait deux autres smartphones pliants Magic V2 Slim et Magic V2 Lite en plus du Magic V2 à l’IFA 2023

Honor a récemment confirmé la tenue d’un événement pour présenter son nouveau smartphone pliant, le Magic V2 en Europe lors du salon IFA 2023, le 1er septembre prochain. La marque y dévoilera les caractéristiques techniques mais surtout les dates de disponibilité ainsi que le prix du Magic V2 en France et dans les autres pays de l’Union Européenne. C’est déjà un événement en soi même si on connait l’intégralité de la fiche technique de l’appareil, vu qu’il a déjà été présenté en Chine, courant juillet.



Honor Magic V2

Or, selon une personne très bien renseignée, il semblerait qu’il ne soit pas le seul modèle pliant à être présenté. En effet, @Rodent950 a récemment publié un message sur X (anciennement Twitter) expliquant qu’il ferait bien deux autres smartphones pliants, s’ouvrant comme un livre, à la manière du Magic V2 mais aussi du Samsung Galaxy Z Fold5, récemment présenté par la marque sud-coréenne. Il s’agirait d’un modèle qui porterait le nom de Magic V2 Slim. Celui-ci serait doté d’une charnière encore plus fine que celle du Magic V2, toujours à la verticale. L’appareil aurait été repéré sur des listes de certification portant le nom de code « Victoria ».

Un troisième smartphone pliant présenté et un modèle à clapet en préparation ?

En plus, il semblerait qu’un troisième téléphone portable pliant soit aussi présenté. Celui-ci porterait le nom de Magic V2 Lite. Il se dit même qu’il serait doté d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et qu’il pourrait être proposé à un prix inférieur à 700 dollars. Voilà pour les modèles avec une charnière verticale. Nous savons également que la marque travaille sur un modèle pliant à clapet, semblable aux Samsung Galaxy Z Flip5, Motorola Razr 40 Ultra, Motorola Razr 40, Huawei P50 Pocket et Oppo Find N2 Flip. Toutefois, il semble que celui-ci ne soit pas encore prêt car pas assez différenciant par rapport à la concurrence.

Nous verrons ce que nous réserve la marque chinoise lors du salon IFA 2023 car nous serons sur place pour suivre l’événement et les annonces qui y seront faites pour vous en informer de la manière la plus pertinente possible.