Google Pixel 7 : le prix de ce haut de gamme baisse de 25 % ! Plus de 160 € de réduction avant la sortie du Pixel 8 !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme lancé par le géant Google en 2022. Depuis quelque temps, l'entreprise américaine à réussi à se hisser sur le podium avec Samsung et Apple, et ce n'est pas l'arrivée prochaine des Google Pixel 8 et 8 Pro qui viennent dire le contraire. La force de la gamme réside dans la qualité excellente des photos qu'elle permet de prendre, faisant du Google Pixel 7 l'un des meilleurs photophones actuel. Cette réalisation exceptionnelle est rendue possible grâce à ses capteurs photos performants, mais surtout à sa puce Google Tensor 2, qui garantit un traitement d'image de haute qualité et propose des fonctionnalités très attrayantes, dont notamment la fonctionnalité « gomme magique ». Sorti au prix de 649 €, le Google Pixel 7 est à 485 € chez Rakuten un prix très bas pour un haut de gamme qui passerait presque pour un milieu de gamme !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 se distingue en tant que smartphone spécialisé dans la photographie, ce qui ne veut pas dire qu'il oublie d'être performant ailleurs. Il possède un écran OLED de 6,3 pouces avec 90 Hz, ce n'est pas le meilleur sur ce plan parmi les haut de gamme, mais cela reste tout à fait dans ce qu'on est en droit d'attendre d'un téléphone de ce calibre. Équipé d'une puce maison, la puissante Google Tensor 2 et de 8 Go de RAM, il assure une expérience fluide et agréable. Du côté de l'autonomie, il n'est pas en reste non plus. Une durée allant jusqu'à 72 heures en mode ultra-économie d'énergie, ce qui est impressionnant pour un téléphone aussi puissant.

Google Pixel 7: 485 € sur Rakuten, c'est l'un de ses prix le plus bas depuis les soldes !

Le Google Pixel 7 est actuellement à 485 € chez Rakuten, dans sa version européenne livré directement depuis la France. Une aubaine pour vous offrir ce photophone ! La livraison est gratuite et votre appareil est garanti pendant 1 an.