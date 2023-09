TCL lance les premiers smartphones dotés d’un écran NXTPAPER avec un rendu papier pour un confort visuel inégalé

Lors du dernier salon MWC 2023 de Barcelone, nous avions évoqué la série à venir TCL NXTPAPER encore, à l’époque, présenté sous la forme d’un prototype. Aujourd’hui, la marque annonce la commercialisation de deux modèles, le TCL 40 NXTPAPER et le TCL 40 NXTPAPER 5G. Ce sont les premiers smartphones au monde à proposer la technologie NXTPAPER déjà disponible sur certaines tablettes et ordinateurs de la marque. Pour Aaron Zhang, PDG de TCL Communication : « Cette innovation renforce notre approche « Display Greatness », en conciliant le confort oculaire et la sensation du papier avec la praticité de la technologie moderne dans un produit unique. »

Les smartphones NXTPAPER de TCL permettent d’offrir un confort visuel de haute qualité, certifié par le TÜV, garantissant une faible quantité de lumière bleue. Cette technologie propose une expérience visuelle semblable à la lecture d’un document papier tout en préservant l’équilibre des couleurs d’origine. De plus, un capteur intégré ajuste automatiquement la luminosité de l’écran et régule la température des couleurs en fonction de l’heure de la journée et de l’environnement, garantissant ainsi une qualité d’image optimale, ainsi qu’une lumière douce la nuit.

L’écran des smartphones est certifié sans reflet par le TÜV. Il dispose d’une fonction anti-éblouissement grâce à une texture mate similaire à celle du papier. Il est également doté d'une fonction anti-salissures pour une expérience de lecture agréable en extérieur. L’interface utilisateur NXTPAPER offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre un affichage en couleur et en noir et blanc selon leurs préférences.

Quelles caractéristiques techniques pour le TCL 40 NXTPAPER ?

Le smartphone TCL 40 NXTPAPER est conçu pour le divertissement et la créativité tout en préservant le confort visuel. Il est équipé d’un écran NXTPAPER de 6,78 pouces, ce qui est très grand. Il propose une définition de 1080x2460 pixels avec une luminosité maximale de 400 cd/m². L’écran a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements fluides. Pour ceux qui aiment prendre des notes, faire des croquis ou organiser leur journée, l’écran du TCL 40 NXTPAPER, aussi confortable que du papier pour les yeux, est compatible avec le stylet TV (non fourni, à acheter séparément).

Le smartphone est doté de deux haut-parleurs et d’un son 3D amplifié par DTS. À l’avant, on peut compter sur la présence d’un capteur à selfie de 32 mégapixels. À l’arrière, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels est là pour les photos en mode macro.

Le mobile est animé par la puce MediaTek Helio G88 avec 8 Go de mémoire vive et la possibilité d’ajouter 8 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaires. On peut compter sur un espace de stockage de 256 Go avec une carte mémoire que l’on peut ajouter. Côté batterie, il y a une capacité de 5010 mAh supportant la charge à 33 watts. L’appareil fait 7,89 mm de profil pour un poids de 195 grammes. Le smartphone est compatible 4G et Wi-Fi 5. Il embarque la technologie NFC pour les paiements sans contact et propose un port audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.

Le nouveau smartphone TCL 40 NXTPAPER sera disponible courant septembre pour un prix de 199 €.

Quelle fiche technique pour le TCL 40 NXTPAPER 5G ?

Le TCL 40 NXTPAPER 5G, pour sa part est équipé d’un écran NXTPAPER de 6,6 pouces avec une plus faible définition que l’autre mobile puisqu’on est à 720x1612 pixels avec une luminosité annoncée de 500 cd/m². La fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz. Le smartphone est compatible 5G et Wi-Fi 5 avec du NFC, du Bluetooth et la possibilité de brancher un casque sur le port audio jack. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille.

La batterie a une capacité de 5000 mAh avec 15 watts de puissance pour la recharge, ce qui n’est pas beaucoup. Le mobile est animé par le Soc MediaTek Dimensity 6020 avec 6 Go de mémoire vive et autant en RAM virtuelle. Il y a 256 Go d’espace de stockage théorique avec la possibilité d’ajouter une carte mémoire micro SD. Pour les photos, le TCL 40 NXTPAPER 5G utilise le même capteur de 50 mégapixels que la version 4G. Il y a aussi deux autres capteurs, de 2 mégapixels, pour optimiser les portraits et faire des prises de vue en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Il y a un capteur à selfie de 8 mégapixels à l’avant. L’appareil a un poids de 192 grammes et un profil de 8,99 mm.

Le nouveau smartphone TCL 40 NXTPAPER 5G sera disponible en octobre pour un prix de 249 €.