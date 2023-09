Google Pixel 7 : cette offre à durée limitée le propose avec 11 % de réduction et la possibilité de le payer en 4 fois sans frais

Le Google Pixel 7 a été lancé sur le marché par Google en 2022, et est un smartphone haut de gamme qui excelle dans la photographie. L'arrivée des Google Pixel 8 et 8 Pro, voire du 8a, sont une bonne nouvelle, car le prix du Pixel 7 chute sur certaines plateformes, et notamment sur Amazon où il est proposé à 469 €. Sorti au prix de 649 €, le Google Pixel 7 subit donc une grosse réduction qui n'ait pas pour nous déplaire.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est un smartphone réputé pour la qualité de ses photos, que ce soit via ses objectifs, mais aussi sont logiciel post traitement.Côté écran il propose une technologie OLED de 6,3 pouces avec 90 Hz, ce n'est pas le summum, mais cela reste tout de même un excellent écran. Sa puce Google Tensor 2 est performante et il possède 8 Go de RAM. Autre point fort, son autonomie allant jusqu'à 72 heures en mode ultra-économie d'énergie.

Google Pixel 7: il est à 469 € sur Amazon

Le Google Pixel 7 est actuellement à 469 € sur Amazon, avec la possibilité de la payer en 4 fois sans frais. Il s'agit d'un produit étiqueté choix d'Amazon, qui est donc vérifié par la plateforme. En revanche, celle-ci indique aussi qu'il s'agit d'une offre à durée limitée, mais nous ne savons pas jusqu'à quand celle-ci sera disponible.