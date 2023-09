Huawei rend disponible le Mate X5, une version 5G du Mate X3

La marque Huawei continue de développer son offre sur les marchés des smartphones. Récemment, elle a officialisé les Mate 60 et Mate 60 Pro qui représentent, à date, les modèles les plus haut de gamme du fabricant chinois, mis à part les modèles pliants. Le Mate X3, qui s’ouvre comme un livre, avec une charnière verticale a été présenté il y a très peu de temps. Pour le coup, Huawei a surpris en dévoilant un nouveau smartphone pliant, le Mate X5 5G. Cependant, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, il ne s'agit pas d’un tout nouveau téléphone, mais plutôt d’une évolution du Mate X3. Les changements apportés à ce nouveau modèle se concentrent principalement sur la connectivité 5G et quelques améliorations internes.

Huawei a connu une augmentation significative de ses ventes de smartphones en Chine, avec une hausse de 58 % au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Une des raisons de ce succès est le lancement de l’excellent Huawei P60 Pro, qui a reçu d’excellentes critiques dont la nôtre (lire notre test complet du Huawei P60 Pro) et est devenu un choix extrêmement pertinent pour ceux qui veulent un appareil performant et capable de réaliser des photos magnifiques.

Huawei continue de développer son offre de smartphones pliants

Pour capitaliser sur cette tendance, Huawei mise beaucoup sur le segment des smartphones haut de gamme. Le Mate X3, lancé il y a quelques mois, a été le premier smartphone pliant à être le plus fin et le plus léger de sa catégorie à son lancement. Il est aujourd’hui rattrapé par le Honor Magic V2 d’une finesse de seulement 4,7 mm lorsqu’il est ouvert. Malgré quelques réserves concernant son prix, il a su conquérir une part de marché précieuse, d’autant plus que le Galaxy Z Fold5 de Samsung était également en préparation à ce moment-là.

Quatre mois plus tard, Huawei revient sur le devant de la scène avec les Mate 60 5G et Mate 60 Pro 5G, ainsi qu’avec la présentation discrète du Mate X5.

Cependant, il est rapidement devenu évident que le Mate X5 n’était pas un produit entièrement nouveau. En réalité, il s’agit d’une mise à jour technologique du Mate X3, avec peu de différences ergonomiques et techniques entre les deux modèles. En effet, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que les similitudes entre le Mate X3 et le Mate X5 sont frappantes. Les deux modèles arborent le même design fin et élégant, les mêmes écrans, la même batterie de 5060 mAh (exclusivement réservée à la version chinoise du Mate X3), la même capacité de charge (filaire ou sans fil), la même configuration photographique, les mêmes haut-parleurs symétriques, et les mêmes matériaux de haute qualité.

Quelles différences entre le Mate X3 et le Mate X5 ?

Cependant, trois différences majeures distinguent le Mate X5. La première et la plus importante est le remplacement du Snapdragon 8+ Gen 1 par le Kirin 9000s, un processeur maison de Huawei. Cette décision permet à la société de retrouver la 5G sur ses appareils, un avantage que Qualcomm ne peut plus fournir à la société en rapport avec les restrictions américaines toujours en vigueur. De plus, le Kirin 9000s est doté d’un GPU développé en interne, le Maleoon 910. La deuxième différence concerne la configuration, avec le Kirin 9000s qui intègre 12 ou 16 Go de RAM selon les versions, et est accompagné de 512 Go ou 1 To de stockage interne, extensibles avec une carte mémoire au format NM Card. Enfin, la troisième différence est le poids légèrement plus élevé du Mate X5, passant de 240 grammes en moyenne à 244 grammes.

Bien que le prix et la disponibilité du Mate X5 n’aient pas encore été annoncés, il est probable que ce smartphone pliant haut de gamme soit bientôt disponible en Chine. Ce nouveau modèle saura-t-il convaincre les utilisateurs avec ses améliorations internes et la 5G intégrée ? Rappelons que le Mate X3 a été annoncé à un prix de 2199 €. Nous verrons cela lorsque l’appareil sera disponible et s’il arrive à trouver son chemin jusqu’à notre marché.