Le nouveau smartphone pliant Huawei Mate X3 est maintenant disponible en France

C’est le 23 mars dernier que la marque Huawei a officialisé la sortie de son nouveau smartphone pliant, le Mate X3. Celui-ci succède au Mate X2 non commercialisé en France et vient concurrencer le Galaxy Z Fold4 de Samsung avec un format plus haut que large et une ouverture depuis une charnière verticale, s’ouvrant comme un livre. Extrêmement fin, il ne fait que 5,3 mm d’épaisseur lorsqu’il est totalement ouvert. Huawei a du revoir le design de la prise USB-C pour arriver à une telle finesse. Fermé, il faut 11,08 mm de profil pour 72,4 mm de large et 156,9 mm de haut.

Il y a un écran externe AMOLED de 6,4 pouces en façade qui est capable de faire varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Il affiche une définition de 1080x2504 pixels. Il est protégé grâce à la technologie Kunlun Glass. L’écran interne se replie sur lui-même avec une charnière centrale. L’écran totalement ouvert mesure 7,85 pouces en diagonale et propose une définition de 2495x2224 pixels.

Le même processeur que le P60 Pro mais une configuration photo différente

Le smartphone pliant Huawei Mate X3 utilise le même chipset que le Huawei P60 Pro, soit le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G avec 12 Go de mémoire vive. Il est alimenté par deux unités de batterie pour un total de 4800 mAh en capacité supportant la charge à 66 watts ainsi que la charge sans fil, ce qui est toujours pratique. Pour faire des photos, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels capable de zoomer optiquement jusqu’à 5x. Pour les selfies, il y a une caméra de 8 mégapixels installée en façade, au niveau de l’écran externe.

Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil, au niveau du bouton de mise en veille et on peut compter sur la présence d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Le mobile est certifié IPX8 donc résistant à l’eau, même immergé mais pas à la poussière.

Comme les précédents mobiles de la marque, le Mate X3 est animé par HarmonyOS avec la possibilité de télécharger des applications depuis la plateforme AppGallery.

Le smartphone pliant Huawei Mate X3 est disponible à partir du 9 mai pour un prix de 2199 €. Il est décliné en noir ou en vert.