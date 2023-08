Le Huawei Mate 60 Pro est officiel, nouveau champion de la photo ?

Huawei continue le développement de ses gammes de smartphones et notamment sur le segment du haut de gamme avec l’annonce du nouveau Mate 60 Pro. Ce modèle dispose d’un design qui semble particulièrement réussi avec une coque arrière en deux parties dont certaines finitions proposent un revêtement en similicuir pour une meilleure prise en main. Le mobile est décliné en vert, argent, violet ou noir. Il dispose d’un large cercle à l’arrière qui intègre tous les capteurs photo ainsi que le flash. Au centre, qui propose le même coloris que le reste du dos, il y a la mention de la technologie d’optimisation des images qui permet d’obtenir, chez Huawei, des clichés exceptionnels.

Est-ce que le Mate 60 Pro sera à la hauteur de ses prédécesseurs et arrivera-t-il à se hisser sur la plus haute marche du podium des photophones ? Nous aurons prochainement la réponse, lorsque nous pourrons tester l’appareil mais en attendant, il faut constater que la marque l’a équipé d’une configuration photo parmi les plus polyvalentes et pointues. En effet, il y a le même capteur que sur le Mate 50 Pro, soit un module à ouverture variable f/1.4 à f/4.0 de 50 mégapixels. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels stabilisé optiquement pouvant offrir un zoom optique 3,5x. À l’avant, il y a un capteur de 13 mégapixels capable de prendre des photos ultra grand-angle et un capteur 3D ToF pour la reconnaissance faciale.

Un très grand écran, bien protégé et une charge rapide

Pour fonctionner, le mobile Huawei Mate 60 Pro est équipé d’un processeur Kirin 9000S avec 12 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 256, 512 Go ou 1 To. Notez la possibilité d’insérer une carte mémoire NM Card (format propriétaire Huawei) pour étendre la mémoire interne. Le smartphone propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et la technologie NFC. Le modèle commercialisé en Chine est également capable de communiquer via satellite. Il peut ainsi permettre d'appeller et d'envoyer des messages par liaison satellite, ce qui peut particulièrement être utile dans les zones blanches, non couverte par les réseaux traditionnels. En outre, notez la compatibilité avec les réseaux 5G du Mate 60 Pro, notamment grâce à l'utilisation d'un modem chinois.

Le téléphone est certifié IP68, donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Ce dernier est protégé contre les chocs et les rayures avec la technologie Kunlun Glass 2. La surface d’affichage fait 6,82 pouces avec une dalle AMOLED. La définition est de 1260x2720 pixels. On peut compter sur une fréquence de rafraîchissement dynamique pouvant varier entre 1 et 120 Hz, selon les besoins et pour trouver le meilleur compromis entre fluidité et consommation. À ce sujet, le Mate 60 Pro de Huawei embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 88 watts. Il peut également se recharger sans fil à 50 watts et proposer la charge inversée à 20 watts.

Assez grand et surtout très large, comptez sur une largeur de 79 mm pour une hauteur de 163,65 mm et une épaisseur de 8,1 mm. Son poids est de 225 grammes.

Comme précisé plus haut, le nouveau smartphone Huawei Mate 60 Pro est pour le moment uniquement disponible en Chine. Nous attendons une prise de parole de la marque pour les détails de sa commercialisation en Europe et plus particulièrement en France.