Samsung Galaxy S23 FE, l’image promotionnelle du smartphone en fuite

Les fabricants de smartphones ont bien du mal à garder le secret qui doit normalement entourer le développement d’un nouvel appareil. En effet, de nombreuses sources arrivent à obtenir des informations particulièrement pertinentes sur les différents modèles qui sont commercialisés un peu plus tard. Presque aucun mobile n’y échappe et encore moins les appareils Samsung ou Apple, qui sont parmi les pus attendus. Ainsi, le Galaxy S23 FE de Samsung devrait être prochainement commercialisé. Comment le sait-on ? Parce qu’il a récemment été aperçu dans les listes de l’organisme TENAA qui certifie les appareils électroniques en Chine, avant une mise sur le marché.

Une image promotionnelle qui montre bien le Galaxy S23 FE de Samsung

Maintenant, c’est une image promotionnelle qui fait surface sur le site mspoweruser.com. On peut y voir 5 téléphones mobiles, dont 4 de dos qui montrent bien le côté épuré de l’arrière du prochain smartphone de Samsung. Le dernier est proposé de face, pour que l’on puisse voir son écran, le poinçon qui abrite le capteur à selfie et les bords (semblant assez épais) de l’écran. On retrouve le caractère épuré du dos du mobile qui s’inscrit dans la droite lignée des Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra disponibles depuis quelques mois maintenant. Le smartphone serait décliné en 4 coloris avec un modèle vert, un autre blanc, un noir et un violet. Les profils semblent avoir une teinte chromée.

Dans les grandes lignes, le Galaxy S23 FE de Samsung est attendu avec un chipset Samsung Exynos 2200 bien que certaines sources pensent savoir qu’une version avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 serait aussi disponible pour certaines régions. Il y aurait 128 ou 256 Go d’espace de stockage et une batterie d’une capacité de 4370 mAh à l’intérieur. Le téléphone serait doté d’un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une dalle AMOLED et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Pour les photos, il serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels pour un zoom optique 3x.

Enfin, notez que le Galaxy S23 FE 5G pourrait être dévoilé ce trimestre, aux côtés de la Galaxy Tab S9 FE et d’autres produits.