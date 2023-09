Google Pixel 7 : les annonces récentes sur le Pixel 8 le font baisser de 170 € chez ce marchand !

Google a fait des nouvelles annonces à propos de leurs prochains modèles, les Pixel 8. L’effet de cette annonce semble avoir eu pour cause que certains marchands baissent le prix de l'excellent Google Pixel 7. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent se procurer un téléphone portable haut de gamme solide et efficace, à moindre prix.

Le Google Pixel 7 a été commercialisé par Google l'année dernière. Il s'agit d'un smartphone haut de gamme avec une spécialisation dans la photographie, mais sans oublier d'être polyvalent sur le reste. Avec l'annonce des Google Pixel 8, 8 Pro et 8a, les équivalents de cette année des modèles 7 de l'année dernière, le prix du Google Pixel 7 a commencé à baisser. C'est le cas sur Rakuten où nous pouvons maintenant nous le procurer pour 479,98 €, alors que Google le propose encore à 649 €... 170 € de baisse de prix font vraiment du bien !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 impressionne par la qualité de ses photos grâce à ses objectifs de haute qualité, dont un à 50 Mp et un logiciel de post-traitement très efficace. Son écran OLED de 6,3 pouces à 90 Hz offre une excellente qualité d'affichage. Doté de la puissante puce Google Tensor 2 et de 8 Go de RAM, il offre des performances solides. Son autonomie peut atteindre jusqu'à 72 heures en mode ultra-économie d'énergie.

Google Pixel 7: 170 € de réduction sur Rakuten

Le Google Pixel 7 est actuellement à 479,98 € sur Rakuten, ce qui fait 170 € de réduction par rapport aux 649 € proposés directement par Google sur son site. Il s'agit d'une version compatible avec tous les opérateurs français, et vous obtenez une garantie de 2 ans pour votre appareil.