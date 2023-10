Fuite du design définitif du prochain Samsung Galaxy S24 et ce que nous savons sur sa fiche technique

Alors que l'annonce officielle du très attendu Samsung Galaxy S24 est encore à plusieurs mois de distance, les fuites concernant les caractéristiques potentielles de ce smartphone ont déjà commencé à se répandre. Ces informations proviennent principalement du site SmartPrix, qui a partagé des détails sur le design et les spécifications présumées du Galaxy S24 et dont voici tous les détails.

En ce qui concerne le design, l'une des informations clés révélées par les fuites concerne les côtés du téléphone, qui seront plats. Ce changement de conception est notable, bien que le Galaxy S24 conserve ses coins arrondis et son cadre métallique, héritant ainsi de l'esthétique de son prédécesseur, le Galaxy S23. L'écran du Galaxy S24 mesurerait 6,1 pouces et occuperait presque toute la face avant de l'appareil, avec une découpe en forme de poinçon pour la caméra selfie. L’écran pourrait proposer une luminosité maximale de 2500 cd/m² avec une compatibilité LTPO et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Les dimensions du téléphone sont rapportées à 147x70,5x7,6 mm, ce qui représente une légère augmentation par rapport au Galaxy S23, qui mesure 146,3x70,9x7,6 mm. Ils auraient sensiblement le même poids, soit 168 grammes pour le nouveau modèle contre 167 grammes pour le précédent.

En ce qui concerne la caméra, le Galaxy S24 serait équipé de trois caméras à l'arrière, une caractéristique similaire à celle du Galaxy S23. À moins que Samsung ne prévoie de nouvelles options de couleur, il semble que le design de la caméra ne différera pas de manière significative de celui de son prédécesseur proposant un caractère particulièrement épuré. Le téléphone disposerait d’un port USB Type-C, d’un emplacement pour carte SIM, d’un microphone et d’un haut-parleur en bas, tandis que deux autres microphones sont situés en haut. Les boutons d'alimentation et de volume se trouvent sur le côté droit de l'appareil lorsqu'on le regarde de face.

Quelles autres caractéristiques techniques pour le Galaxy S24 ?

En ce qui concerne les autres spécifications, les rumeurs suggèrent que le Galaxy S24 sera alimenté par une puce Exynos 2400, bien que les versions destinées au Canada, en Chine et aux États-Unis utiliseront une puce Snapdragon 8 Gen 3. Le téléphone serait équipé d'une caméra selfie de 12 mégapixels, d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x.

Il disposerait également de 12 Go de mémoire vive et de différentes options de stockage allant de 256 Go à 512 Go. La capacité de la batterie du Galaxy S24 serait de 4 000 mAh et prendrait en charge une charge jusqu'à 25 W. D'autres caractéristiques potentielles incluraient un indice de protection IP68, des haut-parleurs stéréo et un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré.