Un dos totalement plat pour les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+ ?

Il est clairement établi que Samsung a souhaité et réussi à créer un design particulièrement épuré pour ses Galaxy S23. Les suivants devraient être encore plus minimalistes avec une coque arrière totalement plate, si on en croit les dernières rumeurs à leur sujet et dont voici tous les détails.

Alors que la firme sud-coréenne vient de présenter officiellement ses derniers smartphones pliants avec le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5, les rumeurs concernant les Galaxy S24 devraient probablement s’intensifier. Les dernières en date concernent le design des Galaxy S24 et Galaxy S24+. Rappelons qu’il s’agira des deux finitions les plus abordables de cette série des S24 où le Galaxy S24 Ultra fera figure de flagship embarquant tout ce que le constructeur sait faire de mieux pour un mobile conventionnel, hors les pliants, véritables vitrines technologiques, mais qui a encore un peu de mal à trouver son public.

Des lignes minimalistes pour la série S24

En attendant, il semblerait que la tendance au côté minimaliste proposée par les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra soit de nouveau de mise pour les Galaxy S24 et Galaxy S24+. En effet, selon le très bien renseigné Ice Universe, ces deux derniers profiteraient d’une coque arrière qui est totalement plate là où les Galaxy S23 et Galaxy S23+ accusent un dos très légèrement bombé au centre. Cela ne serait plus le cas sur les nouveaux modèles, du moins pour les plus abordables.

En effet, la finition Ultra aime cultiver sa différence comme pour être mieux distingué des autres. Rappelons que les capteurs photo ne sont pas installés sur une plaque, mais que les objectifs seuls sortent de la coque arrière avec un effet extrêmement épuré qui serait reconduit pour la série S24. Il reste encore plusieurs mois avant que celle-ci ne soit présentée officiellement. Cela laisse du temps pour que d’autres rumeurs nous arrivent et certainement des photos des appareils en question, bien avant leur présentation comme ce fût le cas pour les précédents.