Samsung Galaxy S22 : même pendant les soldes il n'était pas à ce prix ! 185 € de réduction sur ce haut de gamme...

Le Black Friday n’est que le mois prochain, les soldes sont passé, et pourtant le Samsung Galaxy S22 n'a jamais été aussi peu cher ! Pour 424 € vous pouvez vous le procurer chez Rakuten à prix cassé

Le Samsung Galaxy S22 est le porte-étendard de l'année dernière de Samsung. Autant dire qu'en un an, il n'a pas pris une ride et a toujours fier allure par rapport à de très nombreux smartphones haut de gamme sur le marché. Cependant, il est souvent dit qu'un appareil haut de gamme est au-dessus des 500 €. Eh bien, ce n'est plus le cas du Galaxy S22 qui est pourtant sans aucun doute un solide appareil haut de gamme. Eh oui, l'appareil passe à 424 €, voire même 414 € grâce au code KU10200... Cela fait 185 € de réduction ! Impressionnant...

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

: Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1

: Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Le Samsung Galaxy S22 est sans aucun problème ce que l'on peut qualifier d’appareil polyvalent. Samsung est une marque de confiance, clairement l'une des deux marques le plus réputés avec Apple en matière de smartphone, et c'est sans surprise que l'ancienne figure de proue de Samsung propose des composants de très grandes qualités. 8Go de Ram, un triple objectif pour appareil photo.

Samsung Galaxy S22: Il est à seulement 414 € chez Rakuten avec un code promo

Le Samsung Galaxy S22 passe donc à 424 €, voire même 414 € grâce au code KU10200. Ce qui fait en tout une réduction de 185 € ! Il s'agit de la version internationale compatible avec les opérateurs français.