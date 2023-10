Galaxy S24 Ultra, Samsung fait la démonstration de ces capacités en vidéo, les capteurs pressentis

Il reste encore un petit moment avant que la marque Samsung officialise ses nouveaux smartphones haut de gamme. La présentation devrait avoir lieu au début de l’année prochaine. Il y aura le Galaxy S24, le Galaxy 24+ et le Galaxy S24 Ultra, la version ultime. Pour ce dernier, de nombreuses rumeurs se font entendre en pensant connaître les caractéristiques techniques des capteurs photo. Mais avant de voir ceux-ci dans les détails, il faut aussi prendre en compte que le Galaxy S24 Ultra sera très probablement, voire quasi certainement animé par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Comme ses prédécesseurs, il est aussi possible que Qualcomm et Samsung aient travaillé de concert pour proposer un Soc Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, spécialement optimisé comme le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy que l’on trouve à bord des Galaxy S23 dont le Galaxy S23 Ultra. Cette spécificité permet notamment de développer des optimisations pour les performances et des fonctions exclusives pour les mobiles de la marque sud-coréenne.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est une puce extrêmement puissante, apparemment même si nous n’avons pas encore eu l’occasion de le tester. Le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro sont les premiers modèles à en bénéficier. Beaucoup d’autres mobiles haut de gamme suivront, de différentes marques. La version intégrée au sein des Galaxy S24, For Galaxy, pourrait toutefois différer légèrement et proposer non seulement des performances plus élevées, mais surtout des fonctionnalités indisponibles sur les autres téléphones.

4 capteurs photo au dos avec des changements par rapport au précédent

Selon les dernières rumeurs sérieuses, il semblerait que le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S24 Ultra soit équipé d’un capteur photo principal embarquant 200 mégapixels. Celui-ci ne sera pas identique au capteur intégré au dos du Galaxy S23 Ultra. En effet, il s’agirait d’un capteur ISOCELL HP2SX disposant de pixels mesurant 0,6 µm. Cette taille permettrait au capteur de capturer encore plus de lumière que les précédents et produire ainsi des images plus lumineuses.

Avec ce capteur, il y aurait un module de 12 mégapixels qui serait dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Il s’agirait d’un capteur Sony IMX564 avec des pixels de 1,4 µm. Il y aurait également un téléobjectif de 10 mégapixels, Sony IMX754+ avec des pixels de 1,12 µm capable d’offrir un zoom optique 3x. Le quatrième module serait un téléobjectif de 50 mégapixels (contre 10 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra), un Sony IMX854 avec des pixels de 0,7 µm qui proposerait un zoom optique 5x contre du 10x sur le Galaxy S23 Ultra.

Un aperçu des futures fonctionnalités des capteurs photo

Samsung a publié une page spéciale sur son site Internet donnant un aperçu de deux nouvelles fonctionnalités qui seraient proposées, sans le dire explicitement, sur les futurs mobiles de la marque. Il s’agit de la fonction de caméra ISOCELL Zoom AnyPlace. Celle-ci serait possible en associant le capteur 200 mégapixels avec la puissance de traitement du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

L’idée est de pouvoir capturer non seulement ce qui se passe devant le capteur de l’appareil, mais, en plus, de faire la mise au point automatique et suivie d’un objet dans la scène, et ce, en temps réel. En outre, cette fonctionnalité serait capable d’enregistrer une captation permettant de zoomer ou de dézoomer sur différentes parties ou zones de la scène tout en gardant une qualité Ultra HD.

Enfin, la vidéo met aussi en avant une autre fonctionnalité ou plus exactement une amélioration par rapport aux précédents modèles. En effet, avec un capteur de 200 mégapixels, certains appareils peuvent plus ou moins de temps pour enregistrer l’image. Pour les capteurs embarquant moins de mégapixels, la captation est immédiate, instantanée ou presque au regard de la puissance des processeurs installés dans les téléphones.

Avec un 200 mégapixels, c’est plus compliqué, car les limites des Soc sont parfois atteintes, réduisant à néant les possibilités de prendre en photo, pleins pixels, des séquences sportives, par exemple ou avec des sujets qui bougent rapidement. Par exemple, sur le Xiaomi 12T Pro, nous avions effectivement constaté que le mobile mettait un certain temps à enregistrer l’image.

Avec la fonction E2E AI Remosaic qui serait embarquée au sein du Galaxy S24 Ultra (et peut-être aussi les autres S24), cela serait de l’histoire ancienne. En effet, toujours sur la même page Samsung, le constructeur explique que la captation sera deux fois plus rapide.