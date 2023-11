Honor X7 et X7a : jusqu'à 70 € de réduction et un achat en 4 fois sans frais pour le mois Black Friday de Honor !

En ce moment sur le site de Honor, HiHonor, c'est le mois du Black Friday, et pour commencer en beauté le constructeur chinois nous propose les Honor X7 et X7a avec une très belle réduction et la possibilité de les payer en plusieurs fois sans frais !

Les Honor X7 et Honor X7a sont des smartphones d'entrée de gamme lancés par le constructeur Honor, ancienne filiale de Huawei qui s'est émancipée pour se concentrer surtout sur les smartphones de luxe. Cependant, depuis quelque temps, Honor se diversifie et nous propose différents modèles d'entrée de gamme, mais aussi de milieu de gamme. Les Honor X7 et Honor X7a sont ainsi des modèles d'entrée de gamme très performants avec une grande batterie leur donnant l'une des autonomies les plus longues sur le marché. Pour le mois Black Friday, Honor propose le X7 à 159,90 € au lieu de 219,90 € et le Honor X7a à 169,90 € au lieu de 239,90 €, le tout avec la possibilité de les payer en 4 fois sans frais.

Les fiche techniques

Xiaomi X7

Écran : LCD de 6,7 pouces

LCD de 6,7 pouces Processeur : Snapdragon 680

Snapdragon 680 RAM : 4 Go

4 Go Caméras arrières : Quadruple caméra avec capteur principal de 45 MP, ultra grand-angle de 5 MP, capteur de profondeur 2MP et macro de 2 MP

Quadruple caméra avec capteur principal de 45 MP, ultra grand-angle de 5 MP, capteur de profondeur 2MP et macro de 2 MP Caméra frontale : 8 Mp

8 Mp Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Honor X7 pour le mois Black Firday sur HiHonor

Xiaomi X7a

Écran : LCD IPS de 6,75 pouces

LCD de 6,75 pouces Processeur : Snapdragon 680

Snapdragon 680 RAM : 6 Go

6 Go Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 50 MP, ultra grand-angle de 5 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 50 MP, ultra grand-angle de 5 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 8 Mp

8 Mp Batterie : 5330 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Honor X7a pour le mois Black Friday sur HiHonor

Ces deux modèles se démarquent notamment grâce à un appareil photo d'une grande puissance pour cette gamme, à un très grand espace de stockage, mais aussi un très bel écran pour ce prix. Mais bien sûr, comme nous le disions, c'est surtout son autonomie qui les fait se placer comme des leaders incontestés de l'entrée de gamme. Il faut dire que le X7 a une batterie de 5000 mAh, et le X7a une batterie de 5330 mAh !

Honor propose ses X7 et X7a avec une très belle réduction, mais jusqu'à dimanche soir seulement !

Pour le mois Black Friday vous pouvez retrouver sur le site de Honor les smartphones Honor X7 et X7a avec une belle réduction. Le Honor X7 est proposé avec 60 € de moins, c'est-à-dire à 159,90 €, tandis que le Honor X7a est proposé avec 70 € de réduction, soit 69,90 €. Mais en plus, vous pouvez les payer sans frais en 4 fois. Attention, cette promo n'est disponible que jusqu'à dimanche !