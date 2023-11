Une nouvelle édition spéciale, Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela bientôt disponible ?

Samsung vient d’annoncer la disponibilité d’une édition spéciale de son smartphone Galaxy Z Flip5, une version Retro aux couleurs du mythique téléphone à clapet Samsung SGH-E700 sorti il y a maintenant 20 ans. La marque pourrait présenter une autre version spéciale. En effet, il semblerait que le géant sud-coréen poursuive sa collaboration avec la marque de mode Maison Margiela. En effet, les deux entreprises pourraient prochainement présenter une nouvelle édition spéciale du Galaxy Z Flip 5. Cette collaboration fait suite au succès de leur précédente création, le Galaxy Z Flip4 Maison Margiela sorti l'année dernière.

Des graffitis comme déco extérieure pour le Galaxy Z Flip5 Maison Margiela

Bien que l'intérieur du Galaxy Z Flip5 demeure inchangé, cette édition spéciale offrirait des changements cosmétiques notables. Les images divulguées par une personne bien renseignée révèlent une esthétique grunge qui confère un caractère distinct à ce téléphone. Le Galaxy Z Flip4 Maison Margiela arborait une finition blanche mate avec un cadre en métal blanc argenté. Des nuances de gris et des lignes translucides mettaient en valeur les circuits internes du téléphone, accompagnées d'accessoires uniques, dont un étui en cuir distinctif.

En revanche, l'édition Galaxy Z Flip5 Maison Margiela se démarquerait avec un look plus audacieux, adoptant une esthétique évidemment inspirée des graffitis. Cette nouvelle esthétique s'harmonise avec le design global plus moderne du Galaxy Z Flip5. Des rumeurs laissent également entendre qu'un étui en cuir unique accompagnera cette variante au look rétro.

Prix et disponibilité du Galaxy Z Flip5 Maison Margiela

Quant au prix, pour le moment, aucune information précise n'a été révélée. Cependant, il est évident que cette édition spéciale du Galaxy Z Flip5 sera disponible en quantités limitées, à l'instar de son prédécesseur. L'édition spéciale de l'année dernière n'était commercialisée qu'à Hong Kong, en France et en Corée du Sud.

Il reste à voir si la nouvelle édition Maison Margiela sera distribuée à une échelle plus large. Nous attendons que Samsung prenne officiellement la parole pour confirmer l’existence de cette version et de ses conditions de commercialisation.