Les rendus présumés du Samsung Galaxy A25 : quelles innovations attendues pour ce nouveau smartphone ?

Le site Gsmarena a récemment dévoilé ce qui semble être les rendus officiels du très attendu Galaxy A25 de Samsung. Bien que le géant coréen n’ait pas encore confirmé ces informations, les spéculations vont bon train concernant les possibles caractéristiques et le design de cet appareil. Cette fuite de visuels n'est pas la première du genre, mais ce qui la distingue des précédentes et fait qu’on la juge très sérieuse, c'est la possible origine directe des images de Samsung lui-même, apportant ainsi un certain crédit à ces suppositions.

Le Galaxy A23 5G est actuellement disponible et il pourrait être remplacé par le Galaxy A25. Le Galaxy A24 est proposé uniquement pour certains marchés. Les rendus publiés permettent d'esquisser le design du Galaxy A25, révélant un écran muni d'une encoche en forme de goutte d'eau, avec des bordures assez épaisses. À l'arrière, les images suggèrent la présence de trois capteurs photo, disposés verticalement. Ils seraient accompagnés d'un flash LED. Selon les données disponibles, l'appareil serait doté d'un écran de 6,4 pouces et aurait des dimensions de 162 x 77,5 x 8,3 mm. Pour ce qui est des coloris, Samsung prévoirait de proposer quatre options : noir, bleu clair, vert citron et « bleu-gris ».

Un Soc plus puissant pour le successeur du Galaxy A24

En ce qui concerne les caractéristiques de la caméra, les spéculations indiquent que la caméra selfie serait de 13 mégapixels, conservant ainsi la configuration du Galaxy A24. La caméra principale, quant à elle, serait équipée d'un impressionnant capteur de 50 mégapixels, promettant des prises de vue de haute qualité. Des données issues des tests sur Geekbench laissent entendre que le Galaxy A25 serait alimenté par l'Exynos 1280, couplé à une mémoire vive de 8 Go.

En termes de logiciel, le Galaxy A25 devrait être équipé d'Android 14, avec la surcouche logicielle One UI 6, une caractéristique typique des produits Samsung. Les rumeurs laissent également entrevoir une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 25 watts, offrant ainsi une autonomie et une vitesse de charge appréciables. Rappelons que le Galaxy A24, lancé en avril dernier, dispose d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces et d'un processeur Mediatek Helio G99, associé à 4, 6 ou 8 Go de RAM selon les versions. Son module photo dorsal se compose d'un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un objectif ultra-large de 5 mégapixels et d'une caméra macro de 2 mégapixels.