L'offre mobile à ne pas rater : le forfait mobile Le Basic avec 40Go à seulement 8,99€ par mois !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini, cette promo devrait vous intéresser ! L'illimité, 40Go de data à seulement 8,99€ par mois, sans engagement... Découvrez dans cet article les garanties de cette offre promotionnelle idéale pour profiter d'un forfait pas cher et mise en avant par cet opérateur low cost bien connu !

Forfait Le Basic : 40Go à prix cassé

L'opérateur Coriolis met en ce moment à disposition un forfait économique avec pas moins de 40Go de data dédiés à votre connexion web en France métropolitaine pour la modique somme de 8,99€ par mois ! Ce forfait est idéal pour profiter d'une belle enveloppe data, mais aussi de garanties spéciales Internationales, sans pour autant creuser le budget de téléphonie mobile.

En souscrivant au forfait Le Basic de l'opérateur, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge ; celui-ci étant sans engagement. Vous profitez ainsi de la liberté de choisir un abonnement qui vous convient à l'instant T, avec la possibilité de changer pour vous ajuster selon vos besoins et envies, mais aussi pour respecter vos finances.

En termes de garanties, cet abonnement mobile à prix cassé vous permet donc d'apprécier les 40Go fournis par l'opérateur pour surfer sur le net en France métropolitaine, mais aussi de profiter de 9Go lorsque vous vous déplacez à travers les pays de l'Union européenne ou encore dans les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer.

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages (SMS/MMS) sans compter depuis la France métropolitaine comme depuis les destinations précitées, et ce, grâce à l'illimité prévu par votre offre Le Basic. Vous avez des proches dans les territoires d'outre-mer ? Bonne nouvelle, avec ce forfait, vous pourrez utiliser cet avantage pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM-COM !

Les avantages de l'offre Le Basic

Cette offre mobile en promotion est réservée aux nouveaux abonnés et s'adresse aux particuliers résidant en France métropolitaine ou pouvant justifier d'un lien stable avec celle-ci. Il est par ailleurs conseillé d'avoir une utilisation raisonnable des garanties dédiées à l'itinérance afin d'éviter tout éventuel surcoût. En optant pour cet abonnement, vous bénéficiez du réseau SFR, l'un des quatre opérateurs de réseau mobile de France.

Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone mobile, c'est tout à fait possible. Pour cela, il vous faut renseigner votre RIO (relevé d'identification opérateur) lors de votre souscription ainsi que votre numéro actuel de smartphone. Pour obtenir le RIO de ce dernier, il vous suffit de contacter gratuitement le 3179 depuis votre mobile afin de le recevoir par texto accompagné de la date de fin de votre abonnement mobile actuel.

Sachez également qu'en souscrivant au forfait illimité de Coriolis, vous pourrez bénéficier d'un service client de qualité en passant soit par téléphone en contactant le 09.69.32.94.77, soit via l'Espace client (chat accessible depuis votre compte et service client disponible 24h/24). Le formulaire de contact est aussi une possibilité pour poser vos questions ou pour réaliser des demandes particulières. Vous recevrez une réponse sous 48 heures.

Notez enfin que de nombreuses options sont disponibles sur le site officiel de l'opérateur : des forfaits mobile sans engagement, avec ou sans la 5G, des tarifs préférentiels pour les achats de smartphone avec forfait, etc. N'hésitez pas à vous renseigner ultérieurement.

