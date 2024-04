Huawei toujours sur le (très) haut de gamme avec la nouvelle série Pura 70

Après la série des P60, Huawei propose désormais une nouvelle nomenclature pour ses smartphones haut de gamme. Il s’agit de la « marque » Pura dont le nom a été déposé depuis 2019 par la société chinoise. Jusqu’ici, celle-ci n’avait pas encore servie. On a ainsi droit aux Pura 70, Pura 70 Pro et Pura 70 Ultra.

Les trois appareils proposent un design assez similaire au niveau des capteurs photo à l’arrière avec le module principal qui est inscrit dans un cercle assez large et comme les deux autres pointes d’un triangle, les deux capteurs « secondaires. Entre les deux, verticalement, il y a le double flash avec la mention de la technologie d’optimisation Xmage, déjà utilisé sur les précédents modèles haut de gamme de la marque chinoise. Rappelons que l’ancien partenaire Leica est partie collaborer avec la société concurrente Xiaomi. Les trois capteurs sont installés sur une plaque dépassant légèrement de la coque avec une forme triangulaire aux pointes arrondies.

Le smartphone Huawei Pura 70 est décliné en noir ou blanc, ce qui est aussi le cas pour le Pura 70 Pro (bien qu’une version violette soit disponible en Chine). Le Pura 70 Ultra, pour sa part profite d’un revêtement plus original à l’arrière avec un motif croisé. Il est décliné en vert « Grand Palais », marron, noir et blanc. Sur ce modèle, la mention Xmage est déportée sur l’un des côtés du triangle avec le flash.

Les trois appareils fonctionnent sur une version dérivée d’Android, n’ayant pas accès aux services de Google nativement même si des parades sont possibles. Ils s’appuient sur une surcouche logicielle EMIUI et disposent de la boutique d’applications AppGalery. Comptez sur 2 ans de mises à jour pour le système et 3 ans de mises à jour des paramètres de sécurité. Tous profitent d’une certification d’étanchéité IP68.

Quelle fiche technique pour le Pura 70 ?

Le smartphone Huawei Pura 70 mesure 157,6x74,3 mm pour une épaisseur de 7,95 mm et un poids de 207 grammes. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,6 pouces à plat avec une définition de 1256x2760 pixels HDR proposant une luminosité maximale de 2500 cd/m², selon la marque. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum pouvant descendre jusqu’à 1 Hz pour économiser des ressources et optimiser l’autonomie, selon les applications utilisées. L’écran est protégé contre les chocs et les rayures grâce à la technologie Kunlun de 2e génération, réputée pour être particulièrement résistante.

Le téléphone est équipé d’une batterie d’une capacité de 5050 mAh supportant la charge à 100 watts avec la possibilité d’une charge sans fil à 80 watts. On peut compter sur la présence d’une capacité de mémoire vive de 12 Go avec 256 Go de mémoire interne, sans pouvoir insérer une carte de stockage. Huawei ne veut pas communiquer sur le processeur de l’appareil (ni des autres déclinaisons). L’appareil devrait être compatible avec les réseaux 4G et supporte le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth et la technologie NFC pour les paiements sans contact.

Pour les photos, le Pura 70 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable, en f/1.4 et 4.0 qui est stabilisé optiquement afin de limiter les bougés. Il y a également un capteur de type périscope de 12 mégapixels capable de proposer un zoom optique 5x et numérique jusqu’à 100x. Celui-ci est aussi stabilisé, ce qui n’est pas le cas du capteur ultra grand-angle qui embarque 13 mégapixels. Notez aussi la présence d’un capteur multispectral pour optimiser les couleurs des photos. Pour se prendre en selfie et réaliser des appels vidéo, le mobile est doté d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels à l’avant.

Le Pura 70 Pro, pour sa part est très légèrement plus grand avec des dimensions de 162,6x75,1 et une épaisseur de 8,4 mm pour un poids de 220 grammes, le plaçant parmi les plus lourds du marché. Il propose la même batterie que le Pura 70 et la même connectivité tout comme sa capacité de mémoire vive alors qu’il dispose du double d’espace de stockage interne, à 512 Go. Pour les photos, il est équipé du même capteur principal et multispectrum mais dispose d’un téléobjectif de 48 mégapixels capable d’offrir un zoom 5x de meilleur qualité avec une stabilisation. Son capteur ultra grand-angle est un 12,5 mégapixels.

Le Huawei Pura 70 Ultra, le prochain meilleur photophone ?

En outre, le Pura 70 Pro bénéficie d’un écran de 6,8 pouces avec les deux côtés incurvés mais des caractéristiques identiques au Pura 70 ainsi que sa protection.

Enfin, le Pura 70 Ultra propose les mêmes dimensions que la version Pro. Il partage également l’écran mais offre une capacité supérieure pour la batterie, soit 5200 mAh.

La partie photo est aussi plus avancée. En effet, le mobile bénéficie d’un capteur de 1 pouces stabilisé optiquement. Celui-ci présente la particularité d’être rétractable (mais pas pour zoomer, seulement pour occuper moins de place lorsqu’il est utilisé ou non utilisé). Le fabricant dit que le mécanisme peut résister à plus de 300 000 rétractations.

Sinon, il y a un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom 5x et un capteur ultra grand-angle de 40 mégapixels. Les selfies et les appels vidéo sont confiés, comme les autres modèles de cette série, à un capteur de 13 mégapixels à l’avant.

Le nouveau smartphone Huawei Pura 70 sera prochainement disponible à un prix de 999 € (12+256 Go). Comptez sur un prix de 1199 € pour le Huawei Pura 70 Pro (12+512 Go) et de 1499 € pour le Huawei Pura 70 Ultra (16+512 Go).