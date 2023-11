Promos Black Friday : le Galaxy S23, le Pixel 8 et le Redmi Note 12 plus accessibles que jamais chez Bouygues Telecom

Dès maintenant, et jusqu’au 27 novembre (inclus), Bouygues Telecom entre dans la fièvre du Black Week avec des promos exceptionnelles sur plusieurs smartphones. Grâce à de grosses remises et des facilités de paiement, vous avez ainsi la possibilité de faire une très bonne affaire sur le smartphone de vos rêves.

200 € de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S23

Si vous êtes de la « team Samsung », alors ce bon plan vous plaira à tous les coups. Il concerne l’un des derniers smartphones haut de gamme du géant coréen, le Galaxy S23. Modèle standard de la dernière famille de Galaxy S disponibles sur le marché, ce smartphone est un vrai petit bijou alliant design et performance. Disponible en 4 principales couleurs, il embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2 épaulée par 8 Go de RAM grâce à laquelle il prend en charge les applis les plus lourdes et gère parfaitement le multitâche. Comme ses pairs, c’est également un bon photophone grâce à sa triple caméra arrière de 50+10+12 mégapixels avec zoom optique x3. Pour le Black Friday, Bouygues Telecom vous offre une grosse remise immédiate de 200 € sur ce modèle, avec en prime, une facilité de paiement sur 24 mois. Seule condition : souscrire un forfait 200 Go lors de la commande. Votre Samsung Galaxy S23 vous revient alors à seulement 99,99 € à l’achat, puis 8 €/mois pendant 24 mois. Une aubaine à ne pas rater !

Le Google Pixel 8 à partir de seulement 1 € à l’achat

C’est clairement l’une des plus belles occasions proposées pendant cette Black Week. Lancé il y a à peine un mois, le prix du modèle standard de la dernière famille des Google Pixel est déjà fracassé avec une énorme remise immédiate de 210 € de son prix de vente.

Pour le reste, Bouygues Telecom vous laisse payer sur deux ans, sans frais. Résultat : le Google Pixel 8 vous revient à seulement 1 € à l’achat, puis 7€/mois pendant 24 mois avec un forfait 200 Go en sus.

C’est quasiment donné pour ce superbe smartphone qui embarque la toute dernière puce Tensor G3 de Google, avec de nombreux autres atouts : un bel écran AMOLED de Actua de 6,2 pouces, une double caméra arrière de 50+12 mégapixels soutenue par l’IA et une grosse batterie de 4575 mAh compatible avec la charge rapide à 27 W.

Le Xiaomi Redmi Note 12 avec 150 € de réduction immédiate et une facilité de paiement

Pour profiter de ce troisième bon plan, il vous suffit de souscrire le forfait 100 Go de Bouygues Telecom lors de la commande d’un Xiaomi Redmi Note 12. Vous bénéficiez alors d’une remise automatique de 150 €, avec la facilité de paiement sur 24 mois. Ce qu’il vous reste à payer ? 49 € à la commande, puis 8 €/mois pendant 24 mois.

Pour rappel, le Xiaomi Redmi Note 12 fait partie des meilleurs milieu de gamme du moment, avec sa puissante puce Snapdragon, son écran AMOLED Full HD de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz et sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 33W.

Si vous êtes intéressé par l’une de ces offres, ne perdez pas de temps, car il n’y en aura pas forcément pour tout le monde !