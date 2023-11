Black Friday : les meilleurs smartphones Apple, Samsung, Xiaomi et Google à prix fracassés sur Rakuten

Ca y est ! C’est le Black Friday, le jour tant attendu par tous les accros de bons plans et de super promos. Bien entendu, Rakuten, la marketplace spécialisée dans les bonnes affaires est de la partie, avec pour l’occasion, des réductions encore plus folles sur vos produits préférés. Au rayon smartphones, une multitude d’offres sont disponibles, mais les plus canons sont sans doute celles sur les meilleurs smartphones du moment. Nous les avons répertoriées ici pour vous :

Les meilleures offres Apple pour le Black Friday

Si vous êtes un aficionado des smartphones de la marque à la pomme, des offres exceptionnelles sont disponibles sur trois modèles d’iPhone pendant cette journée du Black Friday.

170 € de réduction sur l’iPhone 15 128 Go

Modèle standard de la dernière famille d’iPhone mise sur le marché, l’iPhone 15 n’est sorti qu’en septembre dernier, mais il est déjà en promo pour le Black Friday ; et pas qu’un peu ! Grâce à cette offre, vous pouvez économiser directement 214 €, soit plus de 20%, sur le prix de vente de ce superbe smartphone haut de gamme.

Animé par la dernière puce A16 Bionic d’Apple, ce modèle est équipé d’un écran Super Retina XDR avec la fonction Dynamic Island pour une expérience utilisateur ultra interactive. C’est également un excellent photophone qui offre de nombreuses possibilités en matière de création photos et vidéos.

240 € de réduction immédiate sur l’iPhone 14 128 Go

Assez logiquement, avec la sortie des iPhone 15, Apple a baissé le prix des iPhone 14. Mais avec cette offre spéciale Black Friday, c’est d’une réduction tout à fait inédite que vous pouvez profiter. Ce marchand propose en effet l’iPhone 14 neuf à seulement 679.99 € au lieu de 869 € (prix de vente conseillé).

Pour rappel, l’iPhone 14 possède, lui aussi, un écran de 6,1 pouces, mais sans le Dynamic Island. Sous le capot, une puce A15 Bionic lui garantit un fonctionnement fluide et rapide. Idéal pour les créateurs de contenu, ce modèle inclut plusieurs fonctionnalités innovantes comme le mode Action et le mode Cinématique, entre autres.



259 € de remise directe sur l’iPhone SE 2022 64 Go reconditionné en parfait état

La version 2022 de l’iPhone SE est également à l’honneur pendant ce Black Friday. Cette troisième génération de la « Special Edition » de l’iPhone est en effet accessible pour moins de 300 € avec ce bon plan. Vous pouvez ainsi économiser environ 259 € en vous offrant ce smartphone au très bon rapport qualité/prix. Comme l’iPhone 14, l’iPhone SE intègre la puce A15 Bionic d’Apple et offre la compatibilité avec la 5G, entre autres atouts.



Les meilleures offres Samsung pour le Black Friday

Du côté de l’éternelle rivale d’Apple, les meilleurs bons plans à saisir pour ce Black Friday concernent les trois modèles suivants :

554 € de remise immédiate sur le Galaxy S23 Ultra (8/256 Go)

Déclinaison Ultra de la dernière famille en date des Galaxy S, le Galaxy S23 Ultra est l’actuel porte-étendard de la marque. Son superbe écran de 6,8 pouces, sa puce Snapdragon 8 Gen 2 et son capteur photo de 200 mégapixels sont quelques-uns de ses principaux atouts. Avec cette offre inédite, vous pouvez vous en offrir un neuf à seulement 865 € au lieu de 1419 €. C’est 554 € offerts sur l’un des smartphones les plus recherchés du moment !

Près de 30 % de réduction sur le Galaxy A54 5G 128 Go

C’est LA star du milieu de gamme cette année ! Lancé en mars dernier, ce smartphone 5G bat des records de vente et est bien parti pour continuer dans cette lancée avec cette nouvelle offre promotionnelle. Pour le Black Friday, le Samsung Galaxy A54 5G (128 Go) passe à seulement 304,99 € avec cette offre ; soit 29% de moins que son prix actuel.

Près de 75% de réduction sur le Galaxy S20 FE (128 Go)

C’est une offre complètement folle que vous propose ce marchand : 72% de réduction immédiate sur le Galaxy S20 FE (128 Go) neuf, qui est ainsi disponible à 179 € au lieu de 659 € !

Avec cette offre, ce Smartphone Samsung est plus accessible que jamais. Sa puce 5G, sa triple caméra arrière et son bel écran AMOLED de 6,5 pouces sont les principaux points forts de ce modèle qui s’illustre également par son excellente autonomie.

Les meilleures offres Xiaomi pour le Black Friday

Xiaomi fait aussi partie des fabricants les plus appréciés de l’année, avec des modèles comme le Xiaomi Redmi Note 12 4G, le Redmi Note 12 Pro 5G, ou encore le Xiaomi 13T. Pendant tout le Black Week, de très intéressantes offres sont justement disponibles pour chacun de ces modèles, sur Rakuten.

Plus de 400 € de remise sur le Xiaomi 13T (256 Go) Neuf

Sorti il y a tout juste deux mois, le Xiaomi 13T n’échappe à la folie des prix du Black Friday. Sur Rakuten, vous pouvez en effet vous en offrir un tout neuf à seulement 448,88 € au lieu de 855,58 € pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Pour moins de 450 €, vous pourrez ainsi profiter des performances exceptionnelles de ce smartphone 5G doté d’un magnifique écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz, ainsi que d’une puissante caméra arrière de 50+50+12 mégapixels signée Leica qui fait des photos très nettes.

Le Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 Go) à moins de 250 €

C’est l’un des autres smartphones à succès de ces derniers mois. Porté par sa triple caméra de 200 mégapixels, son écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz et sa charge turbo à 67 W, le Redmi Note 12 Pro 5G de Xiaomi a en effet tout pour plaire. Avec cette promo, c’est encore plus le cas, puisqu’il se déleste de près de 95 € pour passer sous la barre des 250 €.

Il offre ainsi un rapport performance/prix exceptionnel pour un smartphone 5G aussi complet.

Environ 80 € de remise sur le Redmi Note 12 4G (4/128 Go)

Si vous recherchez un Redmi Note encore plus accessible, le Redmi Note 12 4G est sans doute le meilleur choix. Bien qu’il ne soit pas compatible 5G, ce Smartphone Xiaomi offre d’intéressantes performances grâce à puce Snapdragon gravée en 6 nm. Son écran OLED de 6,67 pouces possède un taux de rafraîchissement ajustable jusqu’à 120 Hz pour une expérience visuelle très fluide.

L’offre Rakuten que nous avons dénichée pour vous vous permet de l’acheter pour moins de 150 € grâce à une remise immédiate près de 80 € sur les modèles neufs. Une belle opportunité.

Les meilleures offres Google Pixel pour le Black Friday

Vous ne jurez que par les fameux « Pixel » de Google ? Alors les offres suivantes feront votre bonheur durant cette Black Week sur Rakuten.

Le Google Pixel 6a (6/128 Go) à moins de 290 €

Son design bicolore hors pair, sa puce Google Tensor et ses excellentes aptitudes en photo et en vidéo font du Google Pixel 6a, un smartphone toujours aussi demandé malgré l’arrivée de ses successeurs. Si vous recherchez un bon Google Pixel au meilleur prix, cette offre vous permet d’en avoir un avec une réduction de près de 60 €.

128 € d’économies sur le Google Pixel 7 (8/128 Go)

Plus récent que le Pixel 6a, le Pixel 7 embarque la puce Google Tensor 2 et propose un appareil photo encore plus évolué qui en fait l’un des meilleurs photophones de sa catégorie. Grâce à l’IA, ce smartphone offre de nouvelles possibilités pour la création de contenu, sans faire de compromis sur les performances globales. Avec cette offre, vous pouvez vous offrir un Google Pixel 7 (8/128 Go) pour seulement 441 € au lieu de 569 €. Une belle économie pour un smartphone qui en vaut largement la peine.



Le Google Pixel 7a à moins de 400 €

Version « Lite » du Google Pixel 7, le Pixel 7a offre, lui aussi, de très bonnes performances avec la puce Google Tensor 2. Pour la photo, sa double caméra de 64+13 mégapixels est le parfait compagnon des créateurs. Si vous optez pour ce modèle, la promo ci-dessous vous permettra d’économiser près de 60 € sur le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Ne vous en privez pas !

Vous pouvez par ailleurs bénéficier de réductions supplémentaires pour vos achats sur plein d'autres produits, le vendredi 24 novembre en utilisant l’un des codes promos suivants :

BLACK40 : 40 € de remise bonus dès 499 € d’achat, valable uniquement entre 00h et 12h ;

BLACK15 : 15 € de remise bonus dès 119 € d’achat, valable de 00h à 23h59.

VOIR TOUTES LES OFFRES BLACK FRIDAY RAKUTEN