Le smartphone Honor Magic6 repéré dans les listes de certifications, prêt pour un lancement imminent ?

Actuellement, Honor propose le smartphone haut de gamme Magic5 Pro et il existe aussi un Magic5 mais que la marque n’a pas souhaité commercialiser en France à la différence du Magic5 Lite qui est disponible et plus abordable. Le Magic5 Pro porte le numéro de modèle PGT-AN10 alors que le Magic5 a le numéro de modèle PGT-AN00. Or, les listes du site web de certification de l’organisme 3C qui doit vérifier la conformité des appareils électroniques avant leur mise sur le marché viennent de mettre à jour un téléphone de la marque Honor qui porte le numéro de modèle BVL-AN00. Il pourrait s’agir du prochain Honor Magic6. Le rapport détaille les caractéristiques techniques de son chargeur. Celui-ci serait capable de proposer une charge maximale de 66 watts. Cela correspond aux mêmes caractéristiques que les chargeurs livrés avec les téléphones de la série Magic5 indiquant que la marque ne présenterait pas d’avancées significatives dans ce domaine à moins que la version Pro propose de supporter la charge jusqu’à 80 watts contre 66 watts aujourd’hui. Le Magic6 Pro porterait le numéro de modèle BVL-AN10, si on suit la même logique que la précédente génération.

Quelques détails sur les caractéristiques des prochains Honor Magic6 et Magic6 Pro

Récemment, nous avons pu voir un rendu réaliste ainsi que des photos d’un mobile présenté comme le Magic6 Pro, partiellement caché dans une coque. C’est officiel, la prochaine série Magic6 sera animée par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ils embarqueront deux fonctions originales : Magic Capsule et MagicRing. La première permet une interaction avec certaines fonctionnalités grâce au suivi des yeux. La deuxième offre la possibilité d’échanger plus facilement des données entre les appareils de la marque.

Certaines rumeurs circulent faisant mention d’une possibilité prise en charge des communications par satellite pour les smartphones Honor Magic6 Series et plus récemment, le très bien renseigné, Digital Chat Station a suggéré qu’ils pourraient être dotés d’un capteur photo de type périscope embarquant 160 mégapixels signifiant la possibilité d’un zoom optique de très haute qualité. Le capteur principal serait un module de 50 mégapixels OV50K fabriqué par la société Omnivision, l’autre grand fournisseur de capteur pour les smartphones avec Sony et Samsung.

Le passage dans les listes de certifications 3C promet un lancement officiel pour le smartphone Honor BVL-AN00 (pressenti pour être le Honor Magic6) qui ne devrait plus tarder. Il pourrait être effectif dans les prochains mois et sera très probablement accompagné de l’autre modèle, le BVL-AN10 qui correspondrait du Magic6 Pro qui pourrait possiblement apparaitre dans les mêmes listes que la version standard dans les prochains jours.