Les prochains Honor Magic6 boostés par le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Il y a quelques jours à Hawaï, la marque Honor a profité de l’occasion du Snapdragon Summit 2023 pour dévoiler ses dernières avancées en matière d'innovation, annonçant que ses prochains fleurons, les Honor Magic6 et Magic6 Pro, seront alimentés par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3. Ces modèles seraient donc capables de traiter un nombre impressionnant d’opérations, jusqu'à sept milliards de paramètres, via le modèle de langage large (LLM). Cette annonce est le fruit d'une collaboration étroite entre Honor et Qualcomm Technologies, combinant leurs expertises pour créer un écosystème centré sur l'expérience utilisateur et permettant des interactions fluides sur une multitude d'appareils.

Ce modèle LLM embarqué de Honor se distingue des modèles LLM en cloud en puisant dans une compréhension approfondie de l'utilisateur pour offrir des services personnalisés, tout en préservant leur vie privée. La confidentialité ainsi qu’une utilisation hors connexion sont aussi des caractéristiques à mettre en avant. Ainsi, les efforts conjoints entre les deux entreprises se sont concentrés sur les performances, l'efficacité et la protection des données, ce qui permettra au Magic6 (et Magic6 Pro) de Honor de tirer pleinement parti du LLM de manière efficiente tout en garantissant la sécurité des données stockées sur l'appareil. Ils seront officiellement dévoilés d’ici les prochains mois.

Création automatique de photos par l’IA, suivi des yeux et échanges multi-dispositifs

La marque chinoise a également profité du Snapdragon Summit pour réaliser une démonstration mettant en lumière la capacité de création de vidéos AI. Les utilisateurs des mobiles embarquant cette technologie (puce) pourront donner des instructions à l'assistant vocal intelligent embarqué YOYO pour créer facilement de courtes vidéos personnalisées à partir de photos et de séquences stockées sur leurs appareils. Certains éléments peuvent ensuite être facilement modifiés pour des résultats encore plus personnels.

Vidéo de démonstration de la fonction de création de photos via IA

Parallèlement, les smartphones Honor de la série Magic6 proposeront deux fonctionnalités originales : Magic Capsule, MagicRing.

Magic Capsule s’appuie sur les capteurs installés au-dessus de l’écran, en position frontale à côté du capteur à selfie. Cette fonction propose une interaction multimodale utilisant le suivi des yeux. Lors de l’arrivée d’une notification s’affichant sous la forme d’une petite fenêtre en haut de l’écran, si on pose les yeux dessus, le mobile détecte le regard et ouvre automatiquement l’application correspondante à la notification en question. Plus besoin de faire glisser la notification avec le doigt pour l’ouvrir.

La fonction MagicRing, associée à la technologie Seamless intégrée au sein du Soc Snapdragon de Qualcomm, permet des échanges de données plus variés entre les appareils de la marque, le tout dans une expérience plus stable et écoénergétique que jamais. Fichiers, images, applications plein écran et autres contenus pourront passer d’un dispositif à un autre en toute transparence et simplicité, sans oublier le contrôle depuis une souris et un clavier.

Vidéo de démonstration de la fonction Honor MagicRing