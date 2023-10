Honor Magic6 Pro : des photos et un rendu réaliste du prochain flagship Honor

Honor prépare le lancement de sa série phare Honor Magic6 destinée au marché chinois. Selon les premières informations qui ont filtré, cette gamme comportera trois modèles : le Honor Magic6, le Magic6 Pro et le Magic6 Ultimate. Des photos et un rendu particulièrement réaliste viennent d’apparaitre sur la toile. En voici tous les détails.

Logiquement, Honor doit renouveler son segment du haut de gamme avec la prochaine série de smartphones Magic6. Selon les premières rumeurs jugées sérieuses, il semblerait que la marque a déjà bien avancé sur celle-ci. Au niveau purement technique, alors que le Magic5 Pro, annoncé en Février de cette année, était équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2, la prochaine série Magic6 pourrait bénéficier du chipset Snapdragon 8 Gen 3 qui sera officiellement annoncé par Qualcomm dans les prochains jours.

Des photos et un rendu du Magic6 Pro ?

Pour rappel, le Magic5 Pro dispose d'un écran incurvé avec un poinçon en forme de pilule située dans le coin supérieur gauche. Il semblerait que ce poinçon soit centré sur le prochain flagship de la marque chinoise. En effet, deux sources convergent en ce sens. La première s’appuie sur une photo montrant la façade de ce qui pourrait bien être le Honor Magic6 Pro. On peut notamment y voir le mobile protégé par une coque et présentant un grand écran incurvé avec une pilule centrée.

La deuxième photo montre le dos de l’appareil, mais qui laisse entrevoir un seul des capteurs photo. On peut également voir le flash et un capteur visible à droite ainsi que le trou pour le microphone.

L’autre source est @rodent950 dont les remontées sont sérieuses qui publie sur le réseau social X (anciennement Twitter), un rendu à partir de spéculations. Celui-ci montre l’intégralité du dos de l’appareil avec tous ses capteurs photo. Les éléments correspondent à la deuxième avec les capteurs, le flash et le microphone. Par rapport à l’actuel Magic5 Pro, il y a quelques différences subtiles comme le fait que, sur ce dernier, le flash soit placé en bas, au centre tandis que le microphone est positionné en dessous du capteur le plus à droite. Le design du Magic6 Pro, si c’est bien celui-ci, semble donc plus symétrique.

À l’avant, il y a la pilule centrée pour intégrer le capteur photo à selfie ainsi que le capteur pour la reconnaissance faciale.

Il se murmure que la série Magic6 pourrait faire ses débuts avant le Festival du Printemps chinois en 2024, laissant entendre un lancement prévu d'ici la fin janvier ou début février.