Gemini AI de Google sur les prochains smartphones Samsung et d’autres téléphones Android ?

L’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies numériques. Samsung a prédit que ses futurs smartphones en seraient dotés et a même déposé des marques en ce sens. Est-ce qu’il s’agira de la nouvelle entité Gemini présentée il y a peu par Google et est-ce que d’autres mobiles en bénéficieront ? Possible.

Google, à la suite du lancement de ChatGPT en novembre 2022, a intensifié ses efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Après avoir dévoilé Google une première version de Bard en mars dernier, suivi de l'amélioration de son modèle d'IA en mai, la société a récemment dévoilé son nouveau modèle : Gemini. Une avancée significative qui alimente désormais Google Bard, améliorant considérablement son efficacité. Gemini, disponible en trois versions - Ultra, Pro et Nano, représente une avancée majeure dans le domaine de l'IA. Le modèle Ultra, le plus puissant, nécessite une connexion Web et prétend surpasser GPT-4, utilisé par ChatGPT et d'autres chatbots. Google Bard est désormais alimenté par Gemini Pro, consolidant ainsi son efficacité.

Quant à Gemini Nano, une version plus compacte, elle fonctionne directement sur l'appareil. Cette version alimente plusieurs fonctionnalités du Pixel 8 Pro, telles que la fonction de résumé de l'application Voice Recorder même en l'absence de connexion Internet. Elle propulse également la fonction Smart Replies (réponses suggérées) de Gboard, désormais testable avec WhatsApp, offrant des réponses contextuelles de haute qualité. Cette fonctionnalité sera bientôt étendue à d'autres applications de messagerie.

Gemini Nano sur d’autres mobiles que les Pixels ?

Gemini AI influence également l'expérience Assistant with Bard sur certains smartphones Pixel. Google a également évoqué Android 14 et le service AI Core, permettant aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités telles que Gemini Nano sur des smartphones équipés du Tensor G3 de Google, ainsi que sur des processeurs phares de MediaTek, Samsung (Exynos) et Qualcomm. Rappelons que le chipset Tensor G3 est une version spéciale du Soc Exynos fabriqué par Samsung Foundry. Bien que la liste des appareils compatibles s'étende, la société prévoit d'annoncer prochainement de nouveaux partenariats avec des fabricants de puces.

Les rumeurs suggèrent que la série Galaxy S24 de Samsung, propulsée par les processeurs Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3, pourrait bénéficier des capacités de Gemini Nano. Nous ne savons pas si cela a un rapport direct, mais récemment, Samsung a déposé plusieurs marques en relation avec les termes d’intelligence artificielle. Cela ouvrirait la porte à des fonctionnalités d'IA avancées, notamment des réponses plus intelligentes, une translittération en temps réel et des améliorations dans les assistants vocaux numériques. Samsung a déjà préannoncé Galaxy AI, intégrant la translittération en temps réel dans les appels vocaux, une caractéristique attendue sur le Galaxy S24.