Les dernières révélations sur les Samsung Galaxy S24 : les capacités de mémoire vive et de stockage

À l'approche de la date annoncée du 17 janvier pour leur lancement, les Galaxy S24 de Samsung ne semblent plus avoir de secrets. Grâce à des fuites exhaustives, les caractéristiques techniques de ces téléphones ultra haut de gamme sont désormais largement connues. Cela inclut des détails sur l'écran, le choix des processeurs, ainsi que le design général et les prix présumés des appareils.

Le compte @MysteryLupin a partagé des informations potentiellement issues de listings de revendeurs sur le réseau social X, offrant un aperçu plus approfondi des spécifications des appareils. Ainsi, le Galaxy S24 serait équipé de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, avec une variante de 8+256 Go.

Le Galaxy S24+ offrirait par défaut 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, avec une version à 512 Go également disponible.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra proposerait 12 Go de mémoire vive, avec des options de stockage de 256, 512 ou 1024 Go, soit 1 To.

Bien que ces spécifications ne soient pas surprenantes, certains observateurs notent qu'une base de 8 Go de RAM pour le modèle standard pourrait être insuffisante pour des tâches exigeantes, surtout dans le contexte de l'utilisation intensive de l'IA que Samsung envisage. Chaque modèle sera disponible en gris, noir, violet ou jaune.

Mises à jour en photographie : innovations et régressions

Les leakers @Tech_Reve et @sondexix ont apporté des précisions sur les capacités photographiques, notamment pour le S24 Ultra. En effet, selon eux, ce modèle Samsung haut de gamme devrait intégrer un capteur principal de 50 mégapixels avec des photosites de 0,7 µm, favorisant des performances accrues en photographie nocturne.

Un accent sur le « réalisme » dans le traitement des photos, en contraste avec les couleurs parfois saturées des modèles précédents serait apporté. Notez également qu’il semblerait que contrairement aux attentes, le Galaxy S24 Ultra pourrait abandonner le zoom 10x du Galaxy S23 Ultra au profit d'un zoom 5x.

Reste à voir si les appareils répondront aux attentes des consommateurs et se positionneront avantageusement dans un marché de plus en plus concurrentiel.