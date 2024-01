Le design du futur Google Pixel 9 révélé bien avant sa présentation officielle

Alors que la sortie officielle de la série Google Pixel 9 est prévue d’ici la fin de l’année, quelques jours seulement après une fuite présentant des rendus du Pixel 9 Pro, l'informateur Steve Hemmerstoffer, connu sous le pseudonyme OnLeaks, a publié sur le site 91mobiles.com des images 3D du Pixel 9. Les lignes de ce dernier seraient repensées et largement inspirées de l’iPhone 15.

Comparé au modèle Pro, le Pixel 9 se distingue par sa taille plus réduite, tout en conservant un style similaire. Les rendus suggèrent une inspiration visuelle proche de la dernière série des iPhone d’Apple, notamment caractérisée par des côtés plats. Cette conception offre une esthétique moderne et épurée. La couleur bleue présentée dans les rendus indique une palette de couleurs variée pour ce modèle. Nul doute qu’il sera aussi décliné dans d’autres coloris. Certains seraient certainement dévoilés lors de la présentation officielle et peut-être d’autres suivraient à l’image de la dernière couleur Menthe qui vient tout juste d’être annoncée pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, par exemple.

Innovations dans la caméra

Si on en croit les photos mises en ligne, outre le caractère plat des profils de l’appareil, une caractéristique notable du Pixel 9 serait la refonte de son module de caméra arrière. Bien qu'il conserve une esthétique fidèle à la marque Pixel, le module présente une saillie plus courte, ne s'étendant pas sur toute la largeur de l'appareil, contrairement au Pixel 8. Pour la première fois, un modèle Pixel standard serait équipé de trois caméras arrière, incluant un téléobjectif et deux autres capteurs non spécifiés à ce jour.

Le Pixel 9 devrait comporter un écran plat de 6,1 pouces avec une caméra perforée centrale, se distinguant par des dimensions de 152,8x71,9 mm avec une épaisseur de 8,5 mm (12 mm avec la bosse de la caméra). Ces dimensions confirment l'orientation de Google vers des appareils plus compacts.

Perspectives futures

En termes de performances et de fonctionnalités, le Pixel 9 devrait bénéficier d'améliorations notables. Les attentes portent sur des caméras avancées, un nouveau chipset Tensor, et des fonctionnalités enrichies d'IA. Il reste encore plusieurs mois avant que la série des Pixel 9 de Google ne soit officialisée et d’autres indiscrétions devraient être dévoilées d’ici là.