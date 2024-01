Google lance la nouvelle couleur "Menthe" pour les smartphones Pixel 8 et 8 Pro

Dans une récente mise à jour de sa gamme de smartphones, Google a introduit une teinte rafraîchissante "Menthe" pour ses modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ce vert tendre s'ajoute à la collection de couleurs pastel de la marque, connue pour ses nuances subtiles qui varient avec l'éclairage, apportant une touche de douceur et de transparence.

Ce lancement marque un changement notable par rapport aux couleurs plus sombres proposées précédemment par Google, comme le "Sage" du Pixel 6a, et souligne la préférence de la marque pour des tons pastel légers et délicats.

Des couleurs distinctives pour chaque modèle

Le Pixel 8 rejoint ainsi la lignée de Google, qui inclut des lancements de couleurs uniques en dehors des cycles habituels, à l'image du Pixel 4a et de son Bleu pâle. Cette stratégie, partiellement due aux contraintes d'approvisionnement liées à la pandémie, a déjà été observée avec d'autres modèles tels que le Pixel 8 Pro en "Porcelaine", le Pixel 7a en "Coral", et le Pixel 4 en "Oh So Orange".

Avec l'introduction de la couleur "Menthe", les séries Pixel 8 et 8 Pro offrent désormais quatre options de coloris. Les Pixel 8 sont disponibles en Noir Volcanique, Vert Sauge, Rose, et maintenant Menthe, tandis que les Pixel 8 Pro se déclinent en Noir Volcanique, Bleu Azur, Porcelaine, et Menthe. Cette variété s'inspire du Pixel 7a, disponible en Bleu Océan, Charbon, Neige et Corail.

Le choix de Google de lancer cette nouvelle couleur après la sortie initiale des modèles Pixel 8 et 8 Pro en octobre a suscité des interrogations et des regrets parmi certains observateurs, qui auraient préféré voir cette option disponible dès le début.

Promotion spéciale sur les prix

Pour célébrer cette nouveauté, Google a annoncé une réduction temporaire des prix de ses smartphones à partir du 25 janvier. Le Pixel 8 Pro, avec 128 Go de stockage, est désormais proposé à 949 € au lieu de 1090 €, tandis que le Pixel 8 voit son prix passer de 799 € à 699 € pour la même capacité de mémoire.