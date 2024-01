Des rendus réalistes du design futur Google Pixel 9 Pro déjà révélés

Le futur Google Pixel 9 Pro se dévoile progressivement, grâce aux récentes images haute définition fournies par, le très bien renseigné, OnLeaks, en partenariat avec Mysmartprice. Bien que l'appareil ne soit pas prévu avant le second semestre de 2024, probablement aux alentours d'octobre, ces images offrent un aperçu convaincant de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau smartphone de Google.

L'élément le plus frappant du design révélé est le module photo à l'arrière. Contrairement aux précédents modèles de Pixel, comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui arboraient un bloc photo en forme de barre s'étendant sur toute la largeur de l'appareil, le Pixel 9 Pro semble présenter un module plus oblong, qui ne s'étend pas d'un bord à l'autre, mais conserve trois caméras alignées horizontalement. On pense au design du Pixel Fold, le mobile pliant du géant américain qui n’est jamais sorti en France et dont on espère voir le successeur.

Des bords plats et les dimensions

Un autre changement notable concerne les bords du téléphone. Le Google Pixel 9 Pro semble adopter des bords plats, une tendance de design populaire que Google semble désormais embrasser. Là aussi, on pense à d’autres mobiles comme l’iPhone 15 ou encore les Galaxy S24 et Galaxy S24+ de Samsung.

Quant aux spécifications techniques, OnLeaks et Mysmartprice révèlent que le Google Pixel 9 Pro pourrait être équipé d'un écran plat de 6,5 pouces. Si cela s’avère exact, cela signifie que le prochain modèle aurait un écran qui serait plus petit que celui de son prédécesseur. Les dimensions approximatives du téléphone seraient de 162,7x76,6x8,5 mm, avec une épaisseur augmentant à 12 mm au niveau du module photo. Si on compare les mesures du Pixel 8 Pro, elles sont assez similaires, soit 162,2x76,5x8,8 mm, ce qui est un peu plus compact et ne collerait pas avec la diminution de la taille de l’écran qui fait 6,7 pouces sur le smartphone actuellement disponible…

Alors que les détails techniques précis restent encore inconnus, ces premières images donnent une idée assez claire de l'esthétique du Google Pixel 9 Pro. Bien entendu, comme les autres rumeurs, celles-ci sont à prendre avec les pincettes de rigueur malgré le très bon bilan du relayeur de ces informations.