Clap de fin pour la série des Zenfone chez Asus ? La marque dément !

Selon les informations relayées par le média taïwanais TechNews, Asus est actuellement engagée dans une restructuration de sa division PC, et la majorité de ses employés seraient transférés vers ses deux divisions mobiles, Zenfone et ROG. Cependant, une nouvelle lettre interne a révélé que ces employés ont soit été licenciés, soit transférés vers l’équipe ROG, et qu’il est prévu de dissoudre l'intégralité du département Zenfone.

Cette décision semblait confirmer les informations précédemment rapportées par Digitimes en juillet dernier, qui décrivaient les bureaux régionaux d’Asus à Taïwan et en Chine comme étant fortement impactés par cette restructuration. Les raisons de ce bouleversement seraient étroitement liées au déclin observé sur les marchés des PC et des smartphones, une tendance qui a débuté l'année précédente et qui persiste jusqu'à la première moitié de l'année 2023.



Asus Zenfone 10

Le Zenfone 10, dernier représentant de la gamme ? Asus dit que non !

Le Zenfone 10, récemment lancé sur la plupart des marchés mondiaux et que nous avons pu tester (lire le test complet du smartphone Asus Zenfone 10), semble être le dernier représentant de cette gamme. Malgré ses caractéristiques de smartphone Android compact et abordable, la demande et les chiffres de vente ne répondent apparemment pas aux attentes d’Asus. Cette réalité a vraisemblablement pesé dans la décision de mettre fin à la gamme Zenfone.

Le Zenfone 11, qui était supposé être en développement pour une sortie l’année prochaine, serait ainsi annulé, laissant place à une nouvelle orientation stratégique pour Asus sur le marché mobile. Cela signifierait que la gamme Asus ROG Phone, déjà bien établie pour ses smartphones gaming haut de gamme, deviendrait l’unique offre mobile du fabricant taïwanais.

Or, le 29 août 2023, Asus a publié un communiqué officiel : « Nous aimerions répondre à la rumeur selon laquelle ASUS Zenfone 10 sera la dernière génération de la série et que la gamme de produits ASUS Zenfone sera fermée. Ce n'est pas vrai. Nous continuerons nos deux principales gammes de produits téléphoniques, le ROG Phone et le Zenfone. ASUS a un engagement fort envers notre activité de smartphones et nos clients. […] Veuillez rester à l’écoute de nos gammes de produits 2024 ».