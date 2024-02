Un rendu du prochain Nothing phone (2a) et des photos se contredisent sur son design

Il est attendu que le prochain smartphone Nothing phone (2a) doit être officialisé lors du MWC 2024 de Barcelone. En attendant, OnLeaks a publié un visuel du téléphone et on a aussi pu voir des photos présentées comme celles du futur téléphone abordable de Nothing, mais qui vont à l’encontre du rendu. Qui croire ?

Deux récentes fuites de photos puis d'images offrent un premier regard sur le très attendu Nothing Phone (2a), révélant certains de ses éléments de design et spécifications techniques. Or, celles-ci se contredisent, car l’emplacement des capteurs photo n’est pas du tout le même. En effet, dans un premier temps, des photos de ce qui est présenté comme étant le Nothing Phone (2a) ont été publiées sur le réseau social X. Malgré un étui conçu pour masquer les détails esthétiques de l'appareil, il est possible d'entrevoir l'écran doté d'une découpe perforée, signe d'un design contemporain. On peut surtout remarquer l’aspect photographique du téléphone, qui embarque un duo de caméras à l’arrière. Celles-ci ont une position centrale et sont alignées verticalement, ce qui, au passage, est plutôt original mais collant avec le tout premier schéma publié. Ces dernières se composeraient d'un capteur principal de 50 mégapixels Samsung GN9, accompagné d'un objectif ultra-large JN1 également de 50 mégapixels.

Le lendemain, le très bien renseigné, @OnLeaks a publié sur le réseau social X, une image cette fois. Or, celle-ci correspondrait beaucoup plus au prototype qui a été aperçu plus tôt sur la plateforme reddit.com. Cela crédibilise le rendu d’image proposé par le pronostiqueur dont le bilan est plus que sérieux.

Rappel sur les spécifications techniques attendues

Le Nothing Phone (2a) semblerait se positionner comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones de milieux de gamme avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, offrant une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Les rumeurs font état de la présence d’un chipset Dimensity 7200 de MediaTek, épaulé par une mémoire vive de 8 ou 12 Go et un espace de stockage interne de 128 ou 256 Go. Le Nothing Phone (2a) serait annoncé avec un prix de lancement avoisinant les 400 dollars/euros, ce qui le place dans une gamme tarifaire accessible. Sa présentation officielle attendue lors du MWC 2024 de Barcelone doit nous en dire plus et confirmer le design ainsi que les caractéristiques techniques envisagées.