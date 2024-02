Nothing confirme le nom de son prochain smartphone abordable, Phone (2a)

La société Nothing vient de publier une vidéo à l’attention de sa communauté présentant ses dernières innovations et ce qu’elle compte faire dans les prochains mois. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de l’entreprise pour renforcer sa présence sur le marché des technologies mobiles notamment celui des smartphones, mais pas que. Nothing a connu une expansion significative en 2023 avec l'ajout de nouveaux membres à ses équipes d'ingénierie réparties dans sept bureaux à l'échelle mondiale. Cette croissance a facilité le lancement de deux produits de deuxième génération, affirmant ainsi les ambitions de Nothing de se distinguer dans un secteur concurrentiel : le smartphone Phone (2) et les écouteurs ear (2).

Le Phone (2a) veut répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs

Le Phone (2a), aussi connu sous le nom de code « Aerodactyl », représente l'ambition de la marque de redéfinir les standards en matière d'expérience utilisateur sur smartphone. En intégrant et en améliorant les fonctionnalités appréciées de son prédécesseur, le Phone (2), le nouveau modèle promet de surpasser le Phone (1) dans tous les aspects. En outre, Nothing a présenté le Glyph Developer Kit, une initiative visant à stimuler l'innovation et la personnalisation au sein de son écosystème. Ainsi, ce kit permettra aux développeurs d'applications Android tierces de créer des expériences utilisateur uniques en manipulant l'interface Glyph, caractéristique des smartphones Nothing. Parallèlement, la société a annoncé l’intégration de Jillian Gerngross dans ses équipes, en tant que Vice-Présidente marketing. Forte de douze ans d'expérience chez Amazon Music, Gerngross veut apporter une expertise marketing aussi précieuse que possible pour accompagner le lancement des nouveaux smartphones et produits audio de Nothing.

Les caractéristiques attendues du Nothing Phone (2a)

Selon les rumeurs, le Nothing Phone (2a) devrait être doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7200, et offrir des options de 8 ou 12 Go de RAM ainsi que de 128 ou 256 Go de stockage. Il est également attendu qu'il soit équipé d'une batterie de 4385 mAh et d'un capteur photo principal de 50 mégapixels, tout en conservant un design épuré caractérisé par le système Glyph LED à l'arrière.

Le Phone (2a) devrait être officiellement présenté lors du salon MWC 2024 à Barcelone, du 26 au 29 février. Son prix devrait être inférieur à 400 dollars.