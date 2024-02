Fuite d’une image d’un prototype du Google Pixel Fold 2 attendu avec le chipset Tensor G4

Le géant américain Google s'apprête à renouveler son offre dans le segment des smartphones pliants avec le lancement du Pixel Fold 2. Cet appareil proposerait un système de caméras arrière revisité, une charnière perfectionnée et un écran plus grand. En effet, selon les informations publiées par le site Android Authority, le Pixel Fold 2 marquerait une rupture esthétique significative avec son prédécesseur. La configuration des capteurs photo, au dos, adopterait un design rectangulaire arrondi, positionné dans le coin supérieur gauche divisé en deux modules, en lieu et place de la barre caractéristique du Pixel Fold sorti l’année dernière dans certains pays mais pas en France. Cette évolution s'inscrit dans une volonté d'harmonisation avec les tendances design de la série Pixel 9.

En outre, le rapport hauteur/largeur du Pixel Fold 2 subirait également une transformation, s'orientant vers une forme plus carrée. Cette modification suggère une approche renouvelée de Google dans la conception de ses smartphones pliants, se rapprochant du format vu chez OnePlus Open.



Google Pixel Fold

Du changement aussi pour la charnière, aluminium pour le cadre et Tensor G4 pour fonctionner

Toujours d’après le site Android Authority, la charnière du Pixel Fold 2 bénéficierait d'améliorations significatives, avec un design inspiré de celui observé chez OnePlus, privilégiant des matériaux mats pour une esthétique plus discrète lorsque le téléphone est déployé. Cette évolution permettrait d’offrir une intégration plus fluide de la charnière, contribuant ainsi à l'élégance générale de l'appareil. Le Pixel Fold 2 bénéficierait par ailleurs d'un cadre en aluminium.

Enfin, techniquement, notez que le Pixel Fold 2 représenterait un pas en avant significatif en termes de performances grâce à l'intégration de la puce Tensor G4, qui devrait être annoncée prochainement. Cette puce, associée à une capacité de mémoire vive pouvant atteindre 16 Go. Si cette configuration se confirme, Google opterait ainsi pour une standardisation de ses composants haut de gamme, promettant des performances comparables à celles des Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Il convient de prendre ces informations avec les pincettes de rigueur étant issues de prototypes et de fuites, des ajustements restent possibles jusqu'à la présentation officielle du smartphone. Le Pixel Fold 2 est initialement attendu pour une annonce lors du Google I/O 2024, comme son prédécesseur, mais les éléments publiés laissent entrevoir une possible introduction lors de l'événement Made by Google qui devrait se tenir courant octobre, aux côtés de la série Pixel 9.