Google lance le pixel 7a en France mais pas son premier mobile pliant, le Pixel Fold

Comme attendu, la conférence Google I/O a vu la présentation par Google de ses avancées technologiques en matière de développement de solutions basées sur l’intelligence artificielle permettant de se rendre la vie plus facile. Des outils seront progressivement disponibles dans nos futurs smartphones autorisant l’utilisation de fonctionnalités pratiques et aussi pertinentes que possible aussi bien pour les côtés personnels que professionnels. Les recherches d’informations, mais aussi les réponses devraient beaucoup changer ses prochains mois.

Parallèlement aux développements de solutions logicielles, Google en a profité pour présenter son nouveau smartphone de milieu de gamme. Baptisé Pixel 7a, il vient succéder au Pixel 6a de l’année dernière.

Disponible en quatre coloris : blanc, bleu, charbon et corail (uniquement disponible sur le site Google Store), le Pixel 7a reprend le design de son prédécesseur et des autres mobiles de la marque dont le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro avec une bande aussi large que l’arrière de l’appareil pour intégrer les capteurs photo. Les profils sont arrondis pour proposer une excellente prise en main et sont dans le même coloris que le reste du dos du mobile. Le boîtier est conçu à partir d’aluminium 100% recyclé, selon Google. L’emplacement des boutons est très classique, identique aux autres mobiles Pixel notamment, à la différence des autres marques, un bouton de mise en veille au-dessus de celui qui permet de gérer le volume. L’appareil fait 193,5 grammes. Il mesure 152x72,9 mm pour une épaisseur de 9 mm pour un format relativement compact.

Quelle fiche technique pour le Pixel 7a de Google ?

Techniquement, le Pixel 7a est animé par la puce Google Tensor G2 que l’on trouve également au cœur des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Elle est associée à 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5 ainsi qu’à 128 Go de mémoire de stockage, sans possibilité d’aller plus loin. La batterie a une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 20 watts en filaire et propose aussi la charge inversée à 18 watts. Il y a un écran AMOLED de 6,1 pouces supportant la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et affichant une définition de 1080x2400 pixels. Le mobile est compatible Wi-Fi 6E, 5G, NFC et Bluetooth. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Pour les photos, le mobile embarque un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement associé à un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand angle. On peut également compter sur les solutions de traitement d’image et d’optimisation ainsi que sur plusieurs fonctions de retouche comme la gomme magique, l’éditeur de photo ainsi qu’un effort tout particulier sur la tonalité des peaux des sujets, entre autres. Pour se prendre en selfie, l’appareil dispose d’un capteur frontal de 10,8 mégapixels. Le smartphone est certifié IP67 donc pouvant résister à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Il fonctionne sous Android 13 avec les applications Google. Ce dernier propose 5 ans de mises à jour de sécurité et système.

Le smartphone Google Pixel 7a est disponible pour un prix de 509 €.

Google Pixel Fold, le premier pliant de la marque, mais pas disponible en France

Parallèlement, le géant américain a également annoncé la commercialisation de son premier mobile pliant, le Pixel Fold. Il fût longtemps l’objet de nombreuses rumeurs qui ont vu juste à son sujet. Son design est assez similaire au Oppo Find N2 dans un format légèrement plus compact que le Samsung Galaxy Z Fold4. Il s’ouvre comme un livre et propose un écran en couverture. Celui-ci fait 5,8 pouces en diagonale avec une dalle AMOLED à 120 Hz dont Google annonce une très forte luminosité à 1550 cd/m² et pouvant afficher une définition de 1080x2092 pixels. Il est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus. L’écran interne est flexible proposant une diagonale de 7,6 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Il peut se maintenir en position intermédiaire pour profiter d’une vidéo, par exemple, l’appareil posé devant soi. L’écran interne est aussi avec une fréquence maximale de 120 Hz et propose également une forte luminosité, puisqu’annoncée à 1450 cd/m². Le lecteur d’empreinte digitale est sur le bouton de mise en veille, au niveau du profil.

Le smartphone mesure 139,7 mm de haut pour 78,7 mm de large et fait 283 grammes, ce qui en fait le mobile le plus lourd du marché, tous formats confondus.

Le Pixel Fold est animé par le processeur Google Tensor G2 avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go ou 512 Go, selon la configuration choisie.

Quelle configuration pour les photos et une large connectivité

Pour les photos, l’appareil est équipé d’un capteur de 48 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur de 10,8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand angle et un autre capteur de 10,8 mégapixels aussi servant de téléobjectif pour un zoom optique 5x. Il y a deux autres capteurs pour se prendre en selfie, l’un sur l’écran externe de 9,5 mégapixels et l’autre, dans le coin supérieur à droite, de 8 mégapixels. Notez que pour les selfies, il est possible d’ouvrir le mobile, de le retourner face à soi pour se servir de l’écran externe comme fenêtre de cadrage et des capteurs photo installés au dos comme objectifs, pour des résultats plus performants.

Le smartphone est compatible Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth, NFC et Ultra large bande. Il supporte la technologie eSIM. Il est animé par Android 13 avec 5 ans de mises à jour garanties et profitant des nouveautés en premier. En outre, on peut également compter sur une optimisation logicielle pour l’affichage de certaines fonctions et applications dont la possibilité d’avoir plusieurs applications en même sur l’écran pour pouvoir passer facilement de l’une à l’autre.

L’appareil est décliné en blanc (256 et 512 Go) ou en noir (512 Go). Il est certifié IPX8 donc peut résister à l’eau mais pas à la poussière.

Malheureusement, le Google Pixel Fold ne sera pas disponible en France, du moins pour le moment. Il est annoncé à un prix de 1799 dollars pour la version 256 Go et 1919 dollars pour la configuration de 512 Go. Nous verrons s’il remporte un certain succès commercial, il n’est pas impossible que le mobile arrive sur d’autres marchés dans les mois à venir.