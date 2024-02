ZTE arrive sur le marché des smartphones pliants avec le Libero Flip

Ce n’est pas encore officiel, mais la marque ZTE proposerait prochainement un nouveau venu sur le marché des smartphones pliants. Ce dernier verrait pourtant les marques Oppo et Vivo (appartenant au même consortium) abandonner ce segment, selon un média sud-coréen. Cela n’empêcherait pas le géant ZTE de s’y lancer afin de venir concurrencer l’hégémonie de Samsung même si on peut aussi compter sur les marques Motorola avec ses Razr 40 Ultra et Razr 40 ou Huawei avec son P50 Pocket et prochainement le Pocket 2 qui doit être annoncé très prochainement.

Quelle configuration technique pour le ZTE Libero Flip ou Nubia Flip ?

Selon @TheGalox_ qui a publié un message sur le réseau social X, ZTE lancerait donc prochainement un smartphone pliant à clapet sur le même format que le Samsung Galaxy Z Flip5. Celui-ci aurait toutefois une configuration technique bien plus modeste puisqu’il serait doté d’un processeur Snapdragon 7 Gen 1, un chipset de milieu de gamme associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Cela marquerait la volonté de la société chinoise de proposer un prix qui soit le plus abordable possible afin de séduire un large public. Il pourrait ainsi être proposé à un prix d’environ 420 dollars HT.

Notez que ce smartphone pliant porterait le nom ZTE Libero Flip bien qu’un appareil nommé Nubia Flip ait été repéré dans certaines listes de certification portant le numéro de modèle NX724J. Il serait équipé d’un écran externe de 1,43 pouce affichant une définition de 466x466 pixels, un peu à la taille d’une montre connectée, à titre de comparaison. Il aurait un écran interne pliant qui aurait une diagonale de 6,9 pouces avec une définition de 1188x2790 pixels. Le mobile disposerait de deux capteurs photo externes de 50 mégapixels et de 2 mégapixels qui seraient inscrits dans la circonférence de l’écran présent sur la face avant de l’appareil. En haut de l’écran interne, il y aurait un capteur de 13 mégapixels servant aux appels vidéo et à se prendre en selfie. Toutefois, pour cette dernière activité, les deux capteurs externes permettraient d’obtenir de meilleurs clichés.

Enfin, toujours selon @TheGalox_, le ZTE Libero Flip serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4310 mAh et supporterait une charge de 33 watts. Selon d’autres sources, le mobile pourrait avoir un poids de 214 grammes, ce qui est assez lourd pour un modèle à clapet si on rappelle que le Galaxy Z Flip5 de Samsung fait seulement 187 grammes. L’appareil disposerait du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et de la technologie NFC.

Nous attendons une présentation officielle du ZTE Libero Flip, mais il est possible qu’il soit également proposé sous le nom Nubia Flip, pour d’autres marchés.

