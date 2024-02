MWC 2024 : Energizer Ultimate U660S, le smartphone pliant format clapet à moins de 500 €

Après le mobile Energizer Hard Case P28K ultra endurant avec sa batterie de 28 000 mAh, la marque, s'apprête donc à lancer sur le marché son premier modèle de smartphone pliant. Ce qui distingue particulièrement ce nouvel arrivant est son positionnement tarifaire compétitif, proposé à moins de 500 €, une initiative qui pourrait bien bouleverser le marché. En effet, jusqu'à présent, le segment des smartphones pliants était dominé par des modèles haut de gamme, tels que les Galaxy Z Flip5 de Samsung ou le Motorola Razr 40 Ultra au format clapet mais dont les prix pouvaient dissuader même les consommateurs les plus passionnés. Face à ce constat, Energizer a décidé de prendre le taureau par les cornes et développe la stratégie de « l’entrée de gamme » pour ce format. En effet, la marque a annoncé le lancement prochain d'un smartphone pliant à un prix défiant toute concurrence, en dessous du seuil des 500 €. Cette stratégie de prix agressive pourrait non seulement élargir l'accès à cette technologie mais également inciter d'autres fabricants à revoir leurs tarifs. Toutefois, Motorola s’est récemment essayé à cet exercice et malheureusement, il n’a pas trouvé son public. La faute, à priori à un écran externe finalement trop petit. Celui du mobile pliant Energizer fait 3,6 pouces.

Caractéristiques techniques et design : un premier coup d'œil prometteur

Physiquement, il ressemble beaucoup au Galaxy Z Flip3 de Samsung qui avait un principal défaut, celui de ne pas avoir les deux volets joints lorsqu’il était plié. Le Energizer Ultimate U660S reprend ce principe.

Le modèle dévoilé par Energizer présente des spécifications techniques respectables pour son prix. Doté d'un écran interne de 6,67 pouces offrant une définition de 1080x2400 pixels. Il intègre également un écran externe capable d'afficher des widgets et notifications. Sous le capot, le smartphone est équipé d'un processeur 4G Helio G99 de MediaTek, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Côté photographie, il propose une caméra frontale de 25 mégapixels et deux modules arrière de 64 et 8 mégapixels.

L'appareil fonctionne sous une version pure d'Android 14, sans surcouche logicielle, promettant ainsi une expérience utilisateur fluide et épurée. À jour, on ne sait pas encore combien de temps les mises à jour seront prévues.

Perspectives et ambitions : une approche ciblée sur l'accessibilité

L'introduction de l'Energizer Ultimate U660S au Mobile World Congress 2024 a offert un avant-goût de ce que pourrait être l'avenir des smartphones pliants : des appareils de milieu de gamme plus accessibles. Energizer ne prétend pas rivaliser directement avec les géants du secteur mais vise plutôt à séduire une clientèle attirée par le design compact des téléphones pliables sans pour autant vouloir investir une somme conséquente. À voir comment les autres marques vont réagir.