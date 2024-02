MWC 2024 : Un nouveau géant de l'autonomie : le smartphone Energizer Hard Case P28K

Le nouveau smartphone Energizer Hard Case P28K incarne une avancée significative en termes de durabilité de batterie. Selon Avenir Telecom, ce smartphone peut fonctionner une semaine entière avec une seule charge grâce à sa batterie monstre de 28 000 mAh. En mode veille, l'appareil peut atteindre une autonomie de près de 94 jours. Doté d'un indice de protection IP69, le P28K est conçu pour résister aux aventures les plus extrêmes, loin de toute source d'énergie. Avec 122 heures de temps de conversation et la possibilité d'une recharge jusqu'à 33W, ce modèle est pensé pour les utilisateurs ayant des besoins importants en termes d'autonomie.

Caractéristiques techniques et disponibilité

Malgré ses performances impressionnantes en matière de batterie, le Hard Case P28K présente des spécifications techniques qui le positionnent dans l'entrée de gamme. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99, accompagné de 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Son écran LCD de 6,78 pouces offre une définition de 1080x2400 pixels. Fonctionnant sous Android 14, ce smartphone ne supporte pas la 5G. Son épaisseur de 27,8 mm et son poids de 570 grammes le rendent nettement plus massif que les modèles conventionnels, mais Avenir Telecom mise sur un public ciblé, à la recherche d'une autonomie maximale.

Le P28K sera commercialisé sous la marque Energizer, exploitée sous licence par Avenir Telecom, qui ne manque pas de souligner le chemin parcouru depuis la sortie de son prédécesseur équipé d'une batterie de 18 000 mAh en 2019. Ce nouveau modèle sera disponible à l'achat pour 250 € environ à partir du mois d’octobre.