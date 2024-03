Hausse de prix pour le Google Pixel 8a et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage interne ?

Google s'apprête à enrichir sa série Pixel 8 avec le lancement du nouveau Pixel 8a. Ce modèle, attendu plus tard dans l'année, proposerait une augmentation de prix par rapport à son prédécesseur et serait disponible avec de nouvelles options de couleurs, selon les configurations.

Il a plusieurs mois déjà le prochain smartphone de milieu de gamme de la marque Google, le Pixel 8a a fait l’objet de rendus particulièrement réalistes publiés par le site SmartPrix en association avec @OnLeaks. Son design a été confirmé par ce qui serait la boîte du téléphone. Maintenant, il semblerait que l’appareil soit proposé en plusieurs coloris. Quatre teintes seraient ainsi disponibles pour le Pixel 8a : Obsidian (noir), Porcelain (beige), Bay (bleu clair), et Mint (vert clair). Il est possible que toutes ces couleurs ne soient pas proposées pour toutes les configurations. En effet, le mobile serait décliné avec 128 ou, et c'est une nouveauté, avec 256 Go de mémoire interne. Le Pixel 7a est proposé uniquement avec 128 Go. Certaines teintes pourraient donc être associées exclusivement à une configuration de mémoire spécifique. Plusieurs sources pensent savoir que la version 256 Go serait uniquement déclinée en noir, par exemple.

Vers une hausse de prix pour le Pixel 8a ?

D’après plusieurs sources sérieuses, dont le site Winfuture, le Pixel 8a devrait subir une légère hausse de prix. Il serait ainsi disponible à un tarif supérieur à 550 € en Europe contre 509 € pour le précédent modèle, le Pixel 7a. Plus précisément, le modèle embarquant une capacité de stockage de 128 Go débuterait à 569 €, tandis que la variante de 256 Go pourrait avoisiner les 630 €. Ces tarifs restent cependant à confirmer, comme les notions de coloris.

Le reste de la configuration envisagée pour le Pixel 8a

Le Pixel 8a serait doté d’un écran de 6,1 pouces au contour arrondi et un système de double caméra arrière reprenant l'esthétique caractéristique de la barre de la série Pixel. Il embarquerait un SoC Google Tensor G3 associé à 8 Go de mémoire vive. On ne connait pas encore les caractéristiques techniques de ses capteurs photo, mais on devrait pouvoir profiter d’un traitement d’image assez exceptionnel poussé par la puce et les algorithmes de la marque américaine dans ce domaine.

Bien que la date exacte de sortie ne soit pas encore confirmée, les rumeurs convergent vers une disponibilité en avril ou mai. Il est ainsi possible que le mobile soit officialisé lors de la prochaine conférence Google I/O. Cette fenêtre de lancement permettra à Google de consolider sa présence sur le marché des smartphones milieu de gamme avec un produit accessible et performant.