Une photo de la boîte du Pixel 8a fuite et révèle son design

Actuellement, Google propose la série Pixel 8 composée du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Ils devraient être prochainement rejoints par le Pixel 8a. Celui-ci vient de faire l’objet d’une fuite à travers la publication de sa boîte, révélant ainsi son design. En voici tous les détails.

Décidément, les fuites concernant les prochains smartphones de la marque Google sont légion en ce début d’année. En effet, après la publication de ce qui semble être le design du Pixel 9 Pro puis du Pixel 9, c’est au tour d’un autre modèle dont la sortie est prévue en 2024 qui nous apparait. Il s’agit du Pixel 8a. Celui-ci doit venir rejoindre les actuels Pixel 8 et Pixel 8 Pro disponibles depuis quelques mois maintenant. Une photo de sa boîte a été publiée sur la toile révélant son design.

Un modèle noir et une large bande à l’arrière

Si on en croit les photos publiées sur le réseau social X par @chunvn8888, le Pixel 8a serait proposé en noir bien que d’autres coloris soient très probablement aussi annoncés.

On peut voir que l’appareil dispose, comme ses aînés d’une bande qui occupe toute la largeur de l’appareil, dans son dos pour intégrer les capteurs photo ainsi que le flash. Les coins du téléphone semblent particulièrement arrondis, plus que ceux du Pixel 8, par exemple. Le châssis du smartphone serait en plastique, ce qui n’est pas étonnant vu qu’il s’agit d’un modèle se voulant abordable. Toujours d’après l’examen de la photo de la boîte, il n’y aurait pas de chargeur livré avec l’appareil, comme c’est le cas pour ses prédécesseurs. Celle-ci devrait contenir uniquement un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Selon une fuite précédente, le Pixel 8a de Google serait doté d’un écran plat AMOLED ayant une diagonale de 6,1 pouces. Il serait légèrement plus fin que le Pixel 7a. Vu que ce dernier a été annoncé lors de la dernière conférence Google I/O en mai 2023, il est tout à fait plausible que son successeur, le Pixel 8a suive cette voie et soit donc officialisé courant mai, lors de la prochaine session Google I/O dont la date exacte n’est pas encore connue.