Fuite du rendu du prochain smartphone Google Pixel 8a, plusieurs mois avant sa sortie

Une fois n’est pas coutume, le très bien renseigné @OnLeaks a de nouveau frappé. En effet, l’individu a collaboré avec le site SmartPrix pour publier les rendus (très probables) du prochain smartphone de Google, le Pixel 8a. Celui-ci doit venir remplacer l’actuel Pixel 7a et viendra se joindre aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro annoncé la semaine dernière.

Il semblerait que les différences entre le Pixel 7a et le Pixel 8a ne soient pas vraiment significatives, du moins en ce qui concerne le design. En effet, le Pixel 8a serait légèrement moins haut, plus étroit et plus fin que le Pixel 7a. Ainsi, le Pixel 8a pourrait mesurer 152,1x72,6x8,9 mm, tandis que les dimensions du Pixel 7a sont de 152,4x72,9x9 mm. Le téléphone animé par Android 14 est supposé conserver l'écran plat AMOLED de 6,1 pouces de son prédécesseur, ainsi que la caméra selfie frontale centrée.

Une différence facilement identifiable réside dans l'arrondi plus prononcé des coins du Pixel 8a, tel que montré dans les rendus divulgués. Cela semble être une tentative d'harmonisation avec les modèles de la série Pixel 8.

Deux capteurs photo au dos pour le Pixel 8a

À l'arrière de l'appareil, on retrouverait apparemment une double caméra disposée dans la même bande caractéristique que l'on connaît des récents appareils Pixel de Google. Pour l'instant, on ne sait pas encore quels seront précisément les capteurs embarqués par le Pixel 8a. D'autres informations issues des rendus présumés incluent la présence de haut-parleurs stéréo situés en haut et en bas du téléphone, ainsi que le port USB-C habituel. Les rendus montrent clairement que le bouton d'alimentation du Pixel 8a se trouve au-dessus du bouton de volume sur le côté droit de l'appareil, tandis que le tiroir de la carte SIM est placé sur le côté gauche.

Par ailleurs, le Pixel 8a devrait être équipé du SoC Tensor G3. Cela lui permettrait de profiter des mêmes avantages que les autres modèles de la série Pixel 8, tels qu'une meilleure gestion thermique et une efficacité accrue. Reste à savoir quels seront les compromis que Google va faire pour proposer un Pixel moins cher sur le marché l'année prochaine. Le Pixel 8a est attendu pour une commercialisation courant 2024.