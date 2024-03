Le smartphone Samsung le plus vendu au monde n'a pas fini de baisser de prix

Samsung est le plus gros vendeur de smartphones au monde en termes de quantité. Si les téléphones portables les plus vendus sont tous des Apple, en revanche, la marque Samsung reste bien celle qui a vendue le plus de smartphones globalement. Cela est probablement lié au fait que Samsung vend bien plus de modèles différents chaque année qu' Apple qui se contente de 3 à 4 modèles. Une autre différence est qu'Apple ne propose que du haut de gamme, ce qui n’est pas le cas de Samsung. Ce sont d’ailleurs les milieux de gamme de Samsung qui ont le vent en poupe puisque le smartphone le plus vendu de la firme n’est autre que le Samsung Galaxy A14 !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 n'est pas une bête de course, mais si vous êtes à la recherche d’un smartphone robuste et pratique à petit prix, il conviendra très bien à un usage quotidien en 2024. L’avantage est que celui-ci est mis à jour régulièrement et bénéficie donc de fonctionnalités modernes par rapport à un smartphone qui serait plus ancien.

Le Samsung Galaxy A14 est numéro 1 des ventes sur Amazon

Le Samsung Galaxy A14 est actuellement disponible à un prix imbattable à seulement 129 € sur Amazon, ce qui en fait le numéro 1 des ventes. C'est une réduction significative par rapport à son prix de lancement de plus de 300 € l'année dernière.

Le Samsung Galaxy A14 existe aussi en version 5G !