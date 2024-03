Honor Magic6 Pro : le nouveau roi de la photo débarque en France avec une offre de lancement impériale !

Le Honor Magic6 Pro arrive en France et promet une véritable révolution. Succédant à l’excellent Magic5 Pro lancé en 2023, le nouveau flagship du géant chinois a en effet été présenté officiellement ce 25 février. Et on peut déjà vous dire qu’il ne vient pas faire de la figuration : processeur Snapdragon dernière génération, qualité d’affichage hors pair, autonomie gigantesque et équipement photo ultra avancé… Le tout, emballé avec une offre de lancement unique en son genre.

Honor Magic6 Pro : LE photophone par excellence

A l’instar de ses prédécesseurs de la série Magic Pro, le Honor Magic6 Pro se positionne comme l’allié privilégié des créateurs de contenu et des amateurs de photographie/vidéographie. Le fabricant chinois a encore fait des merveilles sur ce plan en dotant son nouveau flagship d’un système nommé « Falcon Capture » qui associe trois capteurs de pointe à l’arrière :

Une Caméra Super Dynamique Falcon H9000 de 50 mégapixels avec stabilisation optique

Une Caméra Téléphoto Périscope de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5X

Une caméra grand-angle de 50 mégapixels.

A l’avant, on retrouve un capteur grand-angle de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF, avec reconnaissance faciale.

Avec cet équipement boosté à l’IA, le Honor Magic6 Pro promet des photos et des vidéos et des images ultra nettes, quel que soit l’environnement. Il fait d’ores-et-déjà partie des smartphones les mieux classés sur ce plan !

Aucun compromis sur le design et la résistance

S’il met le paquet sur la photo/vidéo, le nouveau Honor Magic6Pro ne fait pas pour autant de compromis sur les autres aspects de sa fiche technique. Son design raffiné inspiré des montres de luxe et son superbe écran à haute fréquence d’affichage en sont les premières preuves. Ce dernier possède un design Quad-curved, avec une résolution 1,5K (2800 x 1280 pixels), un taux de rafraîchissement ajustable jusqu’à 120 Hz et une luminosité de crête de 5000 nits.

Certifié IP68, le téléphone est par ailleurs efficacement protégé des chocs par le nouveau Honor NanoCrystal Shield, qui offre une résistance 10X plus élevée que les protections en verre classiques.

Une puissance de feu et une autonomie impressionnante

Sous son armure, le Honor Magic6 Pro cache la toute dernière puce de Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 3. Cette puce ultra haute performance est couplée à 12 Go de RAM, avec la possibilité d’une extension virtuelle supplémentaire de 8 Go. Concernant la mémoire interne, ce sont 512 Go qui sont offerts pour un stockage confortable.

Autre bonne surprise : la batterie !

Avec une capacité exceptionnelle de 5600 mAh, elle se démarque de batteries de tous les smartphones haut de gamme actuellement présents sur le marché. Elle permet une utilisation à plein régime pendant longtemps et se recharge par ailleurs très vite grâce à sa compatibilité avec la technologie Honor SuperCharge filaire à 80W, ou sans fil à 66W.

TOUT SAVOIR SUR LE HONOR MAGIC6 PRO

Une offre de lancement à la hauteur du Honor Magic6 Pro

Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 14 mars. Le lancement officiel de l’appareil sur le marché français s’effectuera donc le 14 mars. Pour toute cette période, et jusqu’au 25 mars (inclus) la marque propose une offre de lancement exceptionnelle.

Celle-ci vous permet de bénéficier, en premier lieu, d’une réduction de 130 € sur le prix du Honor Magic6 Pro + un Honor Pad 9 d’une valeur de 399 €. Pour cela, il suffit d’utiliser le code A6PCPS lors de la commande sur le site officiel de la marque ou sur celui de l’un des revendeurs agréés participant à l’opération.

Ne ratez donc pas cette offre exceptionnelle et soyez l’un des tout premiers utilisateurs du nouveau bijou que tous les fans de smartphone Premium vont s’arracher cette année !





Cet article est un contenu sponsorisé.