Voici comment obtenir un smartphone avec un processeur haut de gamme et ses 12 Go de RAM, mais à petit prix !

Le Xiaomi Poco F5 Pro 5G est actuellement disponible à seulement 439 € alors qu’il propose la même puissance que certains modèles à 700 € ! Avec ses 12 Go de RAM et l'un des meilleurs processeurs du marché, ce smartphone offre une puissance rarement égalée. Si vous recherchez un appareil performant à un prix abordable, cette offre sur le Poco F5 Pro 5G est à ne pas manquer.

Le Poco F5 Pro est un smartphone de Xiaomi axé sur les performances pures, répondant aux besoins de ceux qui recherchent une puissance très largement supérieure à ce que le milieu de gamme peut proposer habituellement, puisque même certains haut de gamme ne proposent pas cela. Doté de la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, il offre des performances qui restent compétitives même par rapport aux générations ultérieures de processeurs, d’autant plus qu'elle est couplé à 12 Go de RAM. Deux caractéristiques qui en font un choix idéal pour ceux qui accordent une grande importance aux performances de leur appareil.

Fiche Technique du Xiaomi Poco X5 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : octa-core Snapdragon® 778G

octa-core Snapdragon® 778G Mémoire : 12 Go de RAM

12 Go de RAM Stockage : 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 108 MP

108 MP Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5160 mAh avec prise en charge de la charge rapide (67 W)

Le Poco F5 Pro se distingue par ses performances exceptionnelles, le plaçant parmi les smartphones les plus puissants de la gamme Xiaomi. Avec ses 12 Go de RAM et sa batterie de 5160 mAh, il offre une autonomie impressionnante et une puissance de calcul remarquable. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone performant, notamment pour les besoins en multimédia et en utilisation intensive.

Le Xiaomi Poco F5 Pro est le flagship killer de l’année à petit prix!

Le Poco F5 Pro de Xiaomi se démarque de la concurrence comme l'un des meilleurs smartphones de sa catégorie en termes de performances, grâce à son processeur haut de gamme. Actuellement disponible sur Rakuten pour 439 €, il bénéficie d'une garantie de 2 ans, offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix.