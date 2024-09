Quel forfait 5G avec 110 Go à 7,99€ choisir : B&You ou Free Mobile en vente privée ?

Le forfait B&You 110 Go à 7,99€/mois : sobre et efficace !

Sans tambour ni trompette, Bouygues Telecom est toujours au rendez-vous quand on a besoin avec ses forfaits sans engagement à prix canon. Pour cette rentrée, l’offre low cost de la marque bleue inclut un forfait médian avec une jolie enveloppe de 110 Go utilisable en 5G via le réseau mobile ultra performant de l’opérateur dans toute la France Métropolitaine. Au-delà des 110Go, la connexion est bloquée pour éviter tout hors-forfait.

Bien entendu, ce forfait couvre également vos communications à usage privé en illimité. Vous pouvez donc appeler sans compter, vos proches dans toute la France métropolitaine, peu importe le réseau auquel ils sont abonnés. Idem pour les SMS, qui sont offerts sans surcoût.

Et ce n’est pas tout ! Pour vos besoins à l’étranger, ce forfait mobile B&You inclut une enveloppe de 25Go/mois que vous pouvez utiliser lors de vos déplacements en UE et dans les DOM. De plus lors de vos séjours dans ces destinations, vous pouvez appeler sans surcoûts les numéros locaux et ceux de France métropolitaine, et envoyer des SMS, toujours sans aucun surcoût.

Vive les économies !

La vente privée Free 110 Go à 7,99€/mois : le trouble-fête

Jusqu’au 30 septembre à 6h, Free joue une fois de plus les trouble-fêtes avec une vente privée sur le même segment que B&You. Réservée aux membres Veepee –il suffit de s’inscrire sur le site pour en être- cette vente privée propose, elle aussi 110 Go en 5G pour 7,99€/mois.

Précisons qu’ici, le forfait n’est pas bloquant. En d’autres termes, si vous épuisez les 110 Go, vous conservez un accès internet à débit réduit jusqu’à la fin du mois.

Par ailleurs, en plus des appels et SMS illimités en France métropolitaine, ce forfait inclut les MMS illimités vers tous les opérateurs locaux.

Pour ce qui est de vos besoins à l’étranger, ce sont 20 Go qui sont utilisables tous les mois lors de vos déplacements en UE et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également offerts illimités depuis et vers ces zones, ainsi que vers la France métropolitaine.

Alors lequel de ces forfaits 110 Go choisir ?

Pour faire votre choix entre ces deux forfaits mobile somme toute assez proches, tenez compte de vos besoins réels, notamment en ce qui concerne la gestion de votre budget et votre consommation d’internet. Si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de plus de 110 Go chaque mois, le forfait B&You vous conviendra sûrement. Par contre, si vous envisagez des dépassements, mieux vaut vous rabattre sur l’offre de Free.

Ensuite, si vous voyagez souvent en Europe et dans les DOM, les 25 Go de Bouygues Telecom pourraient plus intéressants pour vous.

Mais avant de prendre votre décision finale, faites impérativement le test de votre zone via cette carte de débits mobile afin de savoir lequel des opérateurs offre le meilleur débit chez vous.

Enfin, n’oubliez pas que la vente privée de Free Mobile ne dure que quelques jours. Si c’est elle qui vous intéresse, inscrivez-vous sur Veepee et souscrivez avant le 30 septembre 2024 à 6h.