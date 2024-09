Quels smartphones offrent actuellement le meilleur suivi de mises à jour pour garder plus longtemps votre smartphone ?

Le géant américain a créé la surprise en octobre 2023 lors de la présentation de ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ces smartphones bénéficieront de 7 ans de mises à jour, aussi bien pour les versions majeures d'Android que pour les correctifs de sécurité mensuels. Une durée inédite dans l'écosystème Android, qui permet à Google de se positionner comme le champion du suivi logiciel.

Cette décision marque un changement radical par rapport à la politique précédente de l'entreprise. Les anciens modèles Pixel ne recevaient que 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. En doublant quasiment cette durée, Google envoie un message fort à l'industrie et aux consommateurs.

L'engagement de 7 ans couvre toute la durée de vie attendue pour un smartphone moderne. Il permet théoriquement à un acheteur de Pixel 8 de conserver son appareil jusqu'en 2030, en bénéficiant des dernières fonctionnalités et protections. Cette promesse pourrait inciter les utilisateurs à garder leur téléphone plus longtemps, réduisant ainsi l'impact environnemental lié au renouvellement fréquent des appareils.

Samsung s'aligne sur Google pour ses Galaxy S24

Le constructeur coréen, leader du marché Android, n'a pas tardé à réagir à l'annonce de Google. Dès janvier 2024, Samsung a dévoilé une politique similaire pour sa nouvelle gamme Galaxy S24. Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra recevront eux aussi 7 versions majeures d'Android et 7 ans de mises à jour de sécurité. Là aussi, c’est une nette amélioration par rapport à la génération précédente. Les Galaxy S23 étaient limités à 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. En s'alignant sur Google, Samsung démontre sa volonté de rester compétitif.

Il faut toutefois noter que cette nouvelle politique ne s'applique pour l'instant qu'aux modèles haut de gamme de la série S. Les appareils moins onéreux des gammes A et M conservent des durées de suivi plus courtes. Cette stratégie permet à Samsung de différencier ses produits premium et d'inciter les consommateurs à opter pour ses modèles les plus chers.

OnePlus et Xiaomi : des progrès, mais encore du chemin à parcourir

Face aux annonces ambitieuses de Google et Samsung, d'autres fabricants ont également revu leur copie en matière de suivi logiciel. C'est notamment le cas de OnePlus et Xiaomi, deux marques chinoises qui cherchent à s'imposer sur le segment haut de gamme en Occident. OnePlus a annoncé que son flagship OnePlus 12 bénéficie de 4 mises à jour majeures d'Android et 5 ans de correctifs de sécurité. Là encore, il s’agit d’une amélioration notable par rapport aux générations précédentes, qui ne recevaient que 3 ans de mises à jour Android. Cette nouvelle politique rapproche OnePlus des standards établis par Samsung ces dernières années.

Xiaomi a adopté une approche similaire pour son Xiaomi 13T Pro. Le constructeur chinois promet 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. Là encore, il s'agit d'une progression pour la marque, qui limitait auparavant son suivi à 3 ans pour la plupart de ses modèles. Bien que ces durées soient en deçà de celles annoncées par Google et Samsung, elles témoignent d'une prise de conscience générale de l'importance du suivi logiciel. OnePlus et Xiaomi cherchent ainsi à rassurer les consommateurs occidentaux, parfois méfiants envers les marques chinoises en matière de support à long terme.

Des défis techniques et économiques à relever

L'allongement des durées de support logiciel pose plusieurs défis aux constructeurs. Sur le plan technique, ils doivent s'assurer que le matériel de leurs smartphones reste capable de faire fonctionner les nouvelles versions d'Android de manière fluide, même après plusieurs années. Cela nécessite une conception matérielle tournée vers l'avenir et une optimisation poussée des mises à jour. D'un point de vue économique, ces politiques généreuses impliquent des investissements importants en ressources humaines et en infrastructure. Les équipes de développement doivent maintenir et adapter le logiciel pour un plus grand nombre de modèles sur une période plus longue. Cela pourrait avoir un impact sur les marges des fabricants, dans un secteur déjà très concurrentiel.

Par ailleurs, l'allongement de la durée de vie des smartphones pourrait, à terme, réduire le rythme de renouvellement des appareils. Les constructeurs devront donc trouver de nouvelles sources de revenus pour compenser cette potentielle baisse des ventes de matériel.