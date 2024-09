Test du smartphone pliant Honor Magic V3 : sans conteste le pliant le plus intéressant du marché

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED Flexible de 7,92 pouces, 2156x2344 pixels 120 Hz

Écran AMOLED de 6,43 pouces, 1060x2376 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 Go de mémoire vive extensibles (+12 Go)

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+40 mégapixels

Double Capteur frontal 20+20 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 5150 mAh compatible charge 66 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle MagicOS 8

Design

Le smartphone pliant Honor Magic V3 reprend globalement le design de l’excellent Magic V2, son prédécesseur. Il se présente donc comme un « livre » s’ouvrant de la même manière et ayant presque le même format que son concurrent direct, le Samsung Galaxy Z Fold6.

Par rapport à ce dernier, il est toutefois beaucoup plus fin et c’est ce qui est vraiment impressionnant. En effet, comptez sur une épaisseur de seulement 9,2 mm lorsqu’il est fermé et de 4,35 mm lorsqu’il est ouvert contre, respectivement 12,2 mm et 5,6 mm pour le mobile de Samsung dans les mêmes situations…

En outre, le Galaxy Z Fold6 fait 239 grammes sur la balance contre 226 grammes pour le mobile Honor ! C’est 6 grammes de moins que le Samsung Galaxy S24 Ultra et 1 gramme de moins que l’iPhone 16 Pro Max.

Outre ses dimensions, ce qui est également très appréciable, c’est le fait que les bords du mobile sont légèrement arrondis permettant ainsi une excellente prise en main et une ouverture facile. La version noire que nous avons testée propose un revêtement lisse très agréable au toucher qui limite nettement les traces de doigts.

Alors que le Magic V2 utilisait une plaque rectangulaire dans le coin supérieur à gauche, ici, le Magic V3 reprend un peu les codes du Honor Magic6 Pro avec un élément central imposant ayant une forme octogonale dont la marque indique qu’elle s’inspire d’un diamant. Les finitions sont vraiment exemplaires. Au centre, il y a les capteurs photo ainsi que le double flash et le capteur multispectral.

Au niveau de l’écran externe, les bords sont incurvés, ce qui permet une parfaite manipulation et une grande facilité des gestes pour revenir au menu précédent, à l’écran d’accueil, etc.

Si on fait le tour de l’appareil, on remarque la présence du bouton de mise en veille sur le volet droit qui sert également de lecteur d’empreintes digitales. Celui-ci s’est avéré parfait lors de nos tests et n’a jamais failli.

En outre, il s’est révélé assez réactif pour proposer une expérience de sortie de veille très satisfaisante. Sur le volet de gauche (mais toujours à droite si le mobile est fermé), il y a le double bouton pour gérer le volume.

Sur les parties supérieures, il y a un haut-parleur, deux microphones ainsi qu’un émetteur infrarouge. Ce dernier permet, via l’application idoine, d’utiliser le mobile comme une télécommande universelle, à la manière d’autres mobiles haut de gamme de la marque, comme le Magic6 Pro ou les smartphones Xiaomi et POCO. Cela peut s’avérer très pratique.

Sur les profils inférieurs, il y a un deuxième haut-parleur, le connecteur USB-C et un troisième microphone. On trouve également le tiroir à cartes SIM. Celui-ci peut en supporter deux simultanément, mais ne peut pas accueillir de cartes mémoires pour étendre la capacité de stockage interne. Le smartphone est compatible avec la technologie eSIM.

Le tiroir est protégé contre les infiltrations d’eau. Toutefois, officiellement, le mobile n’est pas certifié étanche à la poussière (IPX8), mais à l’eau, ce qui est un mieux par rapport à la précédente génération.

Lorsqu’on regarde le mobile de profil, depuis le haut ou le bas, on remarque que la charnière permet de faire parfaitement coller les deux volets du smartphone. Comme sur son prédécesseur, la charnière installée sur le Magic V3 est particulièrement robuste. Elle est un parfait exemple d’ingénierie et s’avère à la fois souple et ferme. Les deux mains sont nécessaires pour ouvrir l’appareil. Cette robustesse permet de pouvoir tenir l’un des volets ouverts à 90 degrés, voire plus. C’est un avantage pour profiter des vidéos, par exemple.

Officiellement, Honor annonce qu’elle peut résister à plus de 500 000 cycles de manipulations avant de montrer les premiers signes de faiblesse (contre 400 000 manipulations pour le Magic V2). Honor précise qu’elle a une résistance de 2100 Mpa (contre 1600 Mpa pour celle du Galaxy Z Fold6). Sans avoir été jusque-là lors de nos tests, nous devons saluer la très bonne tenue de ce mécanisme.

La pliure, au centre, reste quasiment invisible. Elle a été retravaillée et s’avère parfaite. Il fait vraiment la chercher pour la voir. Au passage du doigt, on sent qu’il y a quelque chose, mais c’est vraiment très subtil. Les bords de l’écran interne sont particulièrement fins et ils ne gênent absolument pas les gestes tactiles.

Concernant la connectivité, le Honor Magic V3 dispose de tout le nécessaire avec une compatibilité Wi-Fi 7. On peut également compter sur une connexion Bluetooth 5.3 ainsi que la technologie NFC. Notez que l’appareil est compatible avec le codec Bluetooth LE Audio pour une qualité audio optimisée. En outre, notez tout de suite que le mobile est compatible avec les codecs AAC, SBC, mais aussi ceux haute qualité : LDAC, AptX et AptX HD. Un sans-faute sur ce point.

L’appareil propose un son stéréo. Celui-ci est plutôt équilibré et profite d’une bonne tonalité. Il est assez ample pour un tel dispositif, mais manque, comme c’est toujours le cas d’un minimum de basses proposant ainsi un rendu qui mériterait un peu plus de chaleur, mais c’est déjà très correct pour un mobile aussi fin. Une écoute au casque sera meilleure, voire via une enceinte par Bluetooth, par exemple.

L’écran externe, lumineux et avec une fréquence de 120 Hz

Mesurant 6,43 pouces en diagonale, exactement comme le précédent, l’écran externe s’appuie sur une dalle AMOLED avec la même définition que sur le Magic V2, soit 1060 x 2376 pixels. Il profite également d’un revêtement antireflet. Comme précisé plus haut, il est incurvé sur les côtés afin de proposer une parfaite prise en main et de faciliter l’ergonomie gestuelle. L’écran externe profite d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

Nous avons beaucoup apprécié la largeur de l’écran externe qui, à la différence de celui du Galaxy Z Fold6, est plus large permettant ainsi de vraiment s’en servir comme d’un écran de smartphone conventionnel. Cela signifie qu’on ouvre moins le Magic V3 que le Galaxy Z Fold6 à l’usage. On a tendance à ouvrir « trop souvent » le mobile Samsung.

En effet, la finalité de ce type de smartphone pliant est, à notre sens, de l’utiliser principalement fermé et, uniquement lorsqu’on en a besoin, de l’ouvrir afin de profiter d’une plus grande surface d’affichage pour être plus productif, pour regarder une série, pour jouer, par exemple. C’est exactement le cas du Magic V3. À cause de la largeur relativement restreinte de l’écran externe du Galaxy Z Fold6, on l’ouvre sous n’importe quel prétexte.

La luminosité offerte par le Magic V3 est importante (2500 cd/m² en usage maximum) et permet de s’en servir dans n’importe quelle situation, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Notez que l’écran supporte le format HDR10+.

L’écran interne se plie, mais ne rompt pas

L’écran interne, pour sa part, propose une diagonale de 7,92 pouces lorsqu’il est totalement ouvert, alors que le Samsung Galaxy Z Fold6 a une diagonale de 7,6 pouces. On a droit à un format presque carré extrêmement agréable.

C’est exactement la même définition que sur le Magic V2, soit 2156 x 2344 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, là aussi. Ces deux paramètres peuvent s’adapter automatiquement, selon les usages afin d’optimiser la consommation d’énergie, ce qui est très bien pensé.

Dans les réglages, on peut choisir entre différents modes : Dynamique (120 Hz écran extérieur et 120 Hz écran intérieur) avec gestion autonome, selon les applications utilisées, Elevée (jusqu’à 120 Hz écran extérieur et 120 Hz écran intérieur) bloquée, Moyenne (90 Hz) ou standard (60 Hz).

Notez qu’il est possible, pour les deux écrans, de choisir entre les modes d’affichage Normal ou Vif et de jouer sur la température de couleur pour obtenir une teinte plus chaude ou plus froide. Les réglages proposés par défaut sont parfaits. Le niveau est appréciable pour limiter la fatigue oculaire.

Comme les autres mobiles haut de gamme de la marque, et certains plus abordables, on peut compter sur plusieurs fonctions pour atténuer la fatigue dont l’affichage nocturne circadien qui ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction du rythme corporel afin de ne pas nuire à l’endormissement.

Notez aussi une très forte gradation dynamique et tout autant pour la gradation PWM à ultra haute fréquence, de 3840 Hz pour ne pas avoir de scintillement.

En plus, Honor a intégré une fonction d’optimisation de l’affichage qui est basée sur l’intelligence artificielle. Il s’agit de la technologie Defocus Display. Celle-ci ajustement automatiquement la profondeur des images afin de diminuer la fatigue oculaire qui peut être provoquée par l’augmentation de choroïde au niveau de l’œil engendrée lorsqu’on regarde trop longtemps un écran. Difficile de véritablement évaluer la pertinence de cette technologie, mais disons qu’au cours de notre test, les fonctions idoines activées, nous n’avons jamais ressenti de fatigue ou de gêne oculaire.





Android 14 avec une surcouche Magic UI 8 à bord

Le Honor Magic V3 est animé par Android en version 14 avec une surcouche Magic UI 8.0.1, au moment de notre test. La mise à jour de sécurité de notre modèle de test au moment de l’écriture de ces lignes datait du 1 août 2024 et la mise à jour Google Play datait du 1er juillet 2024 pour des tests réalisés courant septembre, ce qui est très récent.

Honor promet 4 ans de mises à jour pour le système et 5 ans de mises à jour de sécurité.

On retrouve exactement la même interface avec le Magic6 Pro. Celle-ci est assez familière avec plusieurs applications Honor préinstallées ainsi que les applications Google. C’est à peu près tout et c’est une bonne chose.

La barre des fonctions raccourcis est très étoffée avec de nombreuses possibilités, dont celle de personnaliser les options disponibles. Les paramètres sont très bien organisés et permettent de gérer entièrement le mobile avec un maximum de précision pour qu’il réponde aux besoins de tous les utilisateurs aussi bien en termes de sécurité que d’interface.

Ils s’affichent de manière « classique » lorsque le mobile est fermé et quand il est ouvert, on a droit à une colonne sur la gauche qui permet de sélectionner facilement les différentes rubriques, avec les détails s’affichant sur la partie droite de l’écran. C’est vraiment très pratique.

L’interface est hautement personnalisable. Il est ainsi possible de créer de grands dossiers sur les pages d’accueil permettant de voir toutes les applications qui y sont regroupées. Une fois toutes les mises à jour faites, il y a un peu plus de 39 Go qui sont occupés sur les 512 Go théoriquement disponibles.

Cela laisse de quoi faire pour installer bon nombre d’applications en plus ou pour sauvegarder des documents, des photos ou des vidéos même si nous conseillons toutefois le stockage sur le cloud, quel que soit le service, pour des raisons de sécurité et de facilité d’accès.

On peut compter sur une application qui permet d’optimiser la réactivité du smartphone en nettoyant ce qui doit l’être dont les fichiers temporaires, le cache de l’appareil et d’autres éléments pertinents. On profite également d’une application qui permet de transformer le téléphone en une télécommande universelle pour piloter une télévision ou d’autres appareils. On retrouve la fonction Espace parallèle offrant la possibilité de protéger les applications et documents que l’on souhaite puisqu’une empreinte digitale ou un code est demandé pour y accéder.

Notez qu’il est possible d’afficher certaines applications en surimpression par rapport aux autres pour faire du multifenêtre, le cas échéant. C’est très pratique. Pour ce faire, on passe par le gestionnaire multitâche et on appuie sur la petite icône présente dans le coin supérieur droit des vignettes représentant les applications.

Sinon, on peut également partager l’écran pour afficher, sur un volet, une application et sur l’autre volet, une deuxième application. Cela permet, par exemple, de consulter ses e-mails et de regarder un autre contenu, juste à côté. C’est très pratique.

Le gestionnaire multitâche est réduit ici à sa plus simple expression ne proposant que les applications en cours d’utilisation sans aucune autre fonction. Pour tout supprimer, il suffit d’utiliser le bouton portant un symbole de corbeille et les cartes représentant les applications s’échappent avec un joli mouvement de retournement vers l’arrière.

On peut compter aussi sur la fonction Honor Connect qui permet de faire basculer les tâches d’un appareil à un autre de manière transparente pour échanger facilement des contenus. Il est ainsi possible de partager une souris et un clavier entre plusieurs dispositifs dont le mobile et un ordinateur pour contrôler et transférer des éléments entre eux.

La fonction AI Privacy Call, aussi présente sur d’autres mobiles de la marque permet d’optimiser le son du microphone pour minimiser les fuites sonores et éviter que votre entourage direct ne propose de vos conversations.

En plus, la fonction Amélioration des appels, utilisant l’IA offre la possibilité, une fois activée, d’atténuer les sons ambiants comme ceux d’une frappe sur un clavier ou les bruits de la rue, par exemple. Cette fonction est plutôt pertinente, mais attention, elle n’est pas activée par défaut dans les paramètres.

Autre fonction intéressante, la possibilité de se voir traduire automatiquement et surtout en temps réel, une présentation, par exemple. Il faut pour cela ouvrir l’application Notes et demande l’enregistrement audio. On peut alors avoir soit la retranscription ou la traduction en temps réel. Cette fonction n’est pas sans défaut mais permet, à minima, de comprendre le contexte.

Modèle pliant oblige, un menu spécifique est prévu. Baptisé Téléphones pliables, il permet de choisir si on veut garder l’écran externe allumé lorsqu’on est passé à l’affichage sur l’écran interne (ou pas), de sélectionner un format d’affichage pour chaque application (plein écran, 4/3 ou 16/9) ainsi que de gérer les extensions d’application. Un mode Dépliage partiel est proposé. Il s’agit d’une option qui permet d’afficher l’application en plein écran avec l’écran plié.

Comme le Magic6 Pro, le Magic V3 profite de la fonction Magic Portal développée par la marque. Très pratique lorsqu’on en a pris l’habitude, celle-ci permet, une fois un élément sur l’écran sélectionné par un maintien long (du texte, une image) de le faire glisser vers une autre application.

Par exemple, lorsqu’on reçoit un message avec une adresse, il suffit de la sélectionner puis de la faire glisser vers le bord de l’écran (cela fonctionne à gauche comme à droite) et de voir plusieurs applications suggérées. S’agissant de l’adresse, il est ainsi possible de la consulter via Maps ou de la partager via des applications telles que Gmail, une note, Facebook ou d’autres.

Au début de la disponibilité de cette fonction en début d’année sur le Magic6 Pro, les applications disponibles n’étaient pas très nombreuses, ce qui limitait son usage et sa portée, mais, au fil du temps, il y a en a de plus en plus (150, selon la marque) la rendant intéressante et très pertinente parfois évitant ainsi de multiples manipulations.

De très belles performances

Le Honor Magic V3 est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 associé à 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5 et une capacité de stockage de 512 Go. Par défaut, le mobile profite de 12 Go de mémoire virtuelle comme cela est de plus en proposés sur certains mobiles, même de milieu de gamme.

Avec une telle configuration, l’appareil n’en a pas vraiment besoin. En effet, lors de nos tests, nous avons été extrêmement satisfaits des temps de réponse de l’appareil. Il est toujours prêt à rendre service, et ce, même si un très grand nombre d’applications est en cours d’exécution.

L’interface s’est montrée parfaitement fluide et l’expérience applicative est très agréable. Aucun souci non plus pour commencer à utiliser l’appareil depuis l’écran externe et de continuer sur l’écran interne, sans transition ni ralentissement.

En outre, le Magic V3 est aussi un excellent smartphone pour les jeux vidéo qui peuvent profiter d’une grande surface d’affichage et d’une excellente colorimétrie. La fluidité est également bel et bien au rendez-vous et on peut s’adonner à des jeux exigeants avec un très bon niveau de détails.

Comme tous les autres mobiles que nous avons pu tester, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats. Notez que le mobile a été testé en position fermé.

Que vaut-il en multimédia ?

La lecture de vidéos avec le Honor Magic V3 est vraiment un régal. En effet, que cela soit sur l’écran externe, la surface interne ouverte totalement ou légèrement repliée à 90 degrés, voire un peu plus, plusieurs positions sont possibles.

Nous avons déjà évoqué la compatibilité avec le format HDR10+ (écrans interne et externe), ce qui est une bonne chose pour profiter des plages dynamiques HDR proposées sur certaines plateformes de streaming. À ce titre, le mobile peut lire les médias avec une qualité Full HD (sur les deux écrans). Il supporte les codecs VP9, AVC-High, HEVC et AV1.

Plusieurs applications comme Netflix ou YouTube, pour ne citer qu’elles, profitent d’un affichage adaptatif permettant d’afficher la fenêtre de la vidéo sur l’un des volets. On peut ainsi profiter de contenus vidéo en positionnant l’appareil ouvert à 90 degrés. Avec YouTube, des boutons de contrôle sont alors affichés sur le volet inférieur. Attention, ce n’est pas le cas pour Netflix ni pour Prime Video, par exemple.

Pour les photos, le Magic V3, par rapport au Magic V2, a rehaussé son niveau et n’a vraiment pas à rougir face à la concurrence pliante et même aux autres mobiles plus conventionnels. Il profite des mêmes capteurs, soit un module principal de 50 mégapixels avec autofocus, stabilisé optiquement pour limiter les bougés et un capteur secondaire de 40 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.

Enfin, on peut aussi compter sur la présence d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec la possibilité d’un zoom optique 2,5x et profitant aussi d’une stabilisation optique.

Pour se prendre en selfie, l’écran externe, comme l’écran interne, sont équipés chacun d’un capteur de 20 mégapixels, en haut, au centre pour le premier et sur le volet de droit (au centre aussi) pour le deuxième.

Exactement comme sur le Magic V2, l’interface de l’application diffère légèrement si on utilise l’écran externe ou celui qui est à l’intérieur de l’appareil. L’affichage est encore différent si on place le mobile ouvert à 90 degrés. Dans ce dernier cas, la fenêtre de cadrage s’affichage sur la partie supérieure tandis que les touches de contrôle et les dernières photos prises sont affichées sur le volet inférieur offrant une excellente ergonomie.

Sinon, plus classiquement, lorsque le mobile est fermé, les paramètres sont disponibles en haut à droite. Dessous, il y a la zone de cadrage avec, un peu plus bas, les niveaux de zoom 0,6x, 1x, 2x et 3,5x.

Les modes photos immédiatement disponibles sont : Ouverture, Cliché nocturne, Portrait, Photo, Vidéo, Film, Pro et Plus. Dans ce dernier menu, on trouve les modes Ralenti, Panorama, Light Painting, Time-Lapse, Filigrane, Super Macro, Dual-View, Haute résolution, Scanner de document et Storia. Il est possible de les extraire pour les faire apparaitre au niveau de l’interface principale pour un accès plus rapide.

Si on utilise l’écran interne, mobile ouvert, les options sont reparties sur les côtés gauche et droit avec les niveaux de zoom à 0,5x, 1x, 2x et 3,5x. Dans le coin supérieur à gauche, il est possible d’activer l’aperçu des dernières photos prises qui s’affiche alors sur le volet gauche tandis que le volet droit propose alors l’affichage classique de l’application Appareil Photo.

C’est très agréable et pratique, à l’usage. Bref, selon si on tient le mobile dans un sens, ouvert ou fermé, l’interface est modulée, ce qui est une très bonne chose arrivant à s’adapter à chaque situation.

Notez qu’à la manière du Honor 200 Pro, le Magic V3 profite du mode Studio Harcourt. Celui-ci est disponible dans l’option Portrait et en 1x, 2x ou 3,5x. Il utilise l’intelligence artificielle pour optimiser les portraits avec 3 présélections : Harcourt Eclatant, Harcourt Couleur ou Harcourt Classique. Si besoin, quelques conseils sont accessibles en tapant sur le i entouré dans l’interface. Les rendus sont exceptionnels.

En outre, à l’image du Magic6 Pro, il est possible d’activer la fonction de capture du meilleur moment. Le mobile va enregistrer plusieurs images et il suffit ensuite de sélectionner la plus pertinente. C’est très pratique lors d’événements sportifs ou pour des photos de groupe afin d’obtenir des photos où tout le monde ouvre bien les yeux, par exemple.

Les photos que nous avons pu prendre avec le Honor Magic V3 se sont avérées d’une très haute qualité. Le capteur principal donne pleinement satisfaction avec un très bon rendu des couleurs, un bon piqué et un certain dynamisme. Les images paraissent très naturelles. Le niveau de contraste est excellent, même lorsque la luminosité est faible. Le mode nuit permet de révéler des détails que l’on ne perçoit pas ou à peine dans la vraie vie.

Le module grand-angle est également très satisfaisant et nous avons beaucoup apprécié la qualité des photos rendues avec le téléobjectif. Celui-ci propose des images particulièrement détaillées avec un excellent niveau de détail et même si le niveau maximum n’est pas exploitable, on peut largement se contenter d’un x3,5 voire 10x surtout si la scène est bien éclairée. Une belle prouesse pour un smartphone pliant.

Une grosse batterie pour une bonne autonomie, mais une charge rapide « exclusive »

Sur le plan de l’autonomie, de la capacité de batterie et de la vitesse de recharge, une fois encore, le Honor Magic V3 dépasse son concurrent. En effet, il est alimenté par deux unités totalisant 5150 mAh chacune 4400 mAh sur le Galaxy Z Fold6 et 5000 mAh sur le Magic V2. L’autonomie est nettement supérieure sur le Magic V3 que sur le mobile Samsung.

On peut tenir une grosse journée avec une seule charge et même au-delà si on gère un peu sa consommation.

En outre, on peut également compter sur le support de 66 watts pour la charge. Toutefois, lors de nos tests, comme pour le Magic V2, nous n’avons pas pu charger le mobile très rapidement, du moins pas autant que nous nous y attendions.

En effet, il y a une raison à cela. La marque a verrouillé la charge la plus rapide uniquement avec des chargeurs de la marque. Or, malheureusement et encore une fois, aucun de ce type n’est livré avec l’appareil. Il faut donc en acheter un spécifiquement ou en avoir déjà un qui soit compatible, à la maison, pour pouvoir profiter de la pleine vitesse.

Avec un chargeur de 120 watts, par exemple, compter sur un gain de 20% en 15 minutes. Avec le bon bloc, de 66 watts, nous aurions pu gagner 47% dans le même temps… Contrairement à son prédécesseur, il est possible de recharger le smartphone sans fil, comme pour le Galaxy Z Fold6.

On peut aussi profiter de la charge inversée filaire pour recharger un autre appareil, via un câble. Cela peut être pratique pour dépanner et charger un dispositif tel que des écouteurs, par exemple.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor Magic V3 est livré avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM et une coque de protection dotée d’un pied escamotable

Notre avis

Déjà conquis par la prestation du Honor Magic V2, nous avons été totalement séduits par les capacités techniques et physiques de ce nouveau modèle. Comme son prédécesseur, il fait mieux dans tous les domaines que le mobile Samsung.

L’affichage est vraiment excellent, que cela soit avec l’écran interne ou externe. Comme expliqué, la largeur de la surface externe joue beaucoup et sur ce point, le mobile Honor remplit parfaitement son rôle. En outre, grâce à une finesse exceptionnelle et un poids contenu, on a l’impression d’avoir un mobile conventionnel entre les mains qui peut, selon les besoins, s’ouvrir et ainsi permettre de profiter d’un affichage bien plus large.

Les performances sont exceptionnelles et le système est très bien pensé notamment avec la fonction Magic Portal qui, une fois apprivoisée s’avère particulièrement pertinente. La partie photo n’est pas en reste avec un niveau déjà appréciable sur le précédent, mais rehaussé ici, offrant des clichés justes, piqués, dynamiques et de qualité.

N’oublions pas sa connectivité, là aussi sans faille. Outre son prix qui ne le place pas vraiment à la portée de toutes les bourses, techniquement, la seule ombre au tableau de ce mobile exceptionnel est peut-être, comme son prédécesseur, de limiter la charge à un bloc spécifique, mais disons que l’on peut compenser en saluant le fait qu’il offre, cette fois-ci, la possibilité d’une charge sans fil, pratique.