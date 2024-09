Grand oublié, il s’agit pourtant d’une version moins chère du meilleur smartphone au monde…

C’est le cas de ce smartphone Honor, le Honor Magic 6 Lite, qui est pourtant un solide concurrent dans la course des meilleurs milieu de gamme. Eh oui, le Magic 6 Lite est sorti aux côtés de son grand frère, le Magic 6 Pro… Considéré comme le meilleur smartphone ultra haut de gamme au monde selon les différents tests et classements que l’on peut trouver, notamment sur Dxomark.

Pour autant, le Magic 6 Lite est un excellent smartphone qui tire largement parti des points positifs de cette version Pro.

Fiche technique du Honor Magic6 Lite

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5300 mAh, charge 40 watts

: 5300 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Honor Magic 6 Lite se présente comme la version allégée du Magic 6 Pro, un modèle que nous avons souvent qualifié de « meilleur smartphone au monde » pour ses performances exceptionnelles en termes de batterie, écran et appareil photo, surpassant des concurrents comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra.

Suivant les traces de son prédécesseur, le Magic 6 Lite se distingue par une fiche technique impressionnante pour son prix, on retiendra une puce haut de gamme, un écran de toute beauté et quasiment incassable qui peut servir à enfoncer des clous dans de planches (véridique !), des très hautes performances et une batterie qui a reçu une médaille d’or sur Dxomark.

De notre côté, nous l'avons testé, et il a reçu 5/5 ! Retrouvez notre test complet du Honor Magic 6 Lite 5G.

Les French Days sont à nos portes, mais pas besoin d’attendre !

Ce sont bientôt les French Days, mais pas besoin de les attendre pour trouver ce modèle à un meilleur prix que chez son constructeur. Il est en ce moment à 247 € sur Amazon, un excellent prix pour ce milieu de gamme aux hautes performances !